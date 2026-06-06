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भाई को बहाने से भेजा दिल्ली, फिर पीछे से भाभी की लूट ली इज्जत; फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपी देवर को सुनाई खौफनाक सजा

Devar Raped Bhabhi Case: फरीदाबाद में एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने अपनी भाभी के साथ रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है.

By: Shristi S | Published: June 6, 2026 5:57:23 PM IST

भाभी से रेप के केस में फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपी देवर को सुनाई 10 साल की सजा
भाभी से रेप के केस में फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपी देवर को सुनाई 10 साल की सजा


Faridabad Rape Case: हरियाणा के फरीदाबाद में एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने अपनी भाभी के साथ रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. 

यह मामला पीड़िता की शिकायत पर 4 जुलाई, 2022 को महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. आरोपी युवक ने अपनी ही भाभी के साथ दरिंदगी की थी. जिसका फैसला आज हुआ है.

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क्या है पूरा मामला?

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रेखा जे.एस. जांगड़ा ने बताया कि महिला के ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वह अपने पति के साथ फरीदाबाद में किराए के मकान में रहती थी. उसका देवर अक्सर उनके घर आता-जाता रहता था. एक दिन, जब देवर घर आया हुआ था, तो महिला की अपने पति से बहस हो गई. जिसके बाद 3 जनवरी, 2021 को देवर ने भाई को फोन किया और किसी काम के बहाने उसे दिल्ली बुला लिया.

पति के दिल्ली निकलते ही देवर ने शुरू किया अपना काम

जैसे ही पति दिल्ली के लिए निकला, देवर घर में घुस आया और महिला के साथ रेप किया. शाम को जब उसने घटना के बारे में अपने पति को बताया, तो उसने अपने माता-पिता को फोन किया. सबने मिलकर महिला को समझाया और उस पर दबाव डाला, जिससे वह उस समय चुप रही.

दोबारा रेप करने की धमकी देने पर महिला ने केस दर्ज करवाया

डेढ़ साल बाद, देवर ने पति को जान से मारने और महिला के साथ दोबारा रेप करने की धमकी दी. इसके बाद, पति-पत्नी पुलिस स्टेशन गए और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. तब से अदालत में यह मामला चल रहा था. लीगल एड एडवोकेट रवींद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान 16 गवाहों ने गवाही दी. अदालत ने देवर को दोषी पाया और शनिवार को सज़ा सुनाई.

Tags: crimefaridabadharyana
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