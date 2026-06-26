Faridabad News: गुरुवार का व्रत तोड़ने के लिए पी 'फ्रूटी', अचानक होने लगे भयंकर उल्टी-दर्द... अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम!

हरियाणा के फरीदाबाद में व्रत तोड़ने के लिए फ्रूटी ड्रिंक पीने के बाद एक 33 साल का युवक अचानक बीमार पड़ गया और अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी सांसे छोड़ दी. आनन-फानन में परिजनों ने एक करीबी निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां युवक की हालत गंभीर पाए जाने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर करके बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

फ्रूटी पीते ही करहा उठा युवक

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के फरीदाबाद के हनुमान नगर निवासी 33 वर्षीय अंकुश ने गुरुवार का उपवास तोड़ने के लिए परिजनों के साथ फ्रूटी ड्रिंक का सेवन किया था. इसके तुरंत बाद ही अंकुश की तबियत बिगड़ने लगी थी. परिजनों ने बताया कि फ्रूटी पीने के बाद उसे उल्टी होने लगी और पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई.

अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत

अंकुश की तबियत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे एक निजी अस्पताल ले गए जहां उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई. डॉक्टर्स ने सीरियस कंडीशन देखते हुए अंकुश को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया था. वहां भी इलाज न मिल पाने के कारण पीड़ित को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर की सलाह दी गई. परिवार ने बताया कि अंकुश को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने की प्रोसेस चल रही थी कि उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई. रास्ते में दर्द से तड़पते हुए अंकुश ने अपनी सांसे छोड़ दी.

पुलिस ने किया खुलासा

इस मामले में खेड़ी पुलिस स्टेशन के एसएचओ देवेंद्र ने बताया कि पीड़ित की मौत की खबर रात करीब 1.30 बजे मिली थी. मामला सर्वोदय अस्पताल का था जहां युवक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया. पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अंकुश का उपवास था जिसे तोड़ने के लिए मृतक ने फ्रूटी ड्रिंक का सेवन किया था. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सारी फॉर्मेलिटीज के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया. पुलिस ने बताया कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी और उसी के हिसाब के आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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