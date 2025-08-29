Home > हरियाणा > Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!

Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!

Faridabad News: ड्रेन में कार गिरने से जिले में हुआ बड़ा हादसा। कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौतl

Published By: Srishti Sharma
Published: August 29, 2025 12:09:58 IST

Faridabad News (सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!)
Faridabad News (सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!)

देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, Faridabad News: ड्रेन में कार गिरने से जिले में हुआ बड़ा हादसा। कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौतl फरीदाबाद में बीती रात एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में गिर गई, जिसके चलते कर में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-22 में संजय कॉलोनी स्थित मछली मार्किट के पास गौंछी ड्रेन में यह हादसा हुआl तीनों मृतकों की उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। 

शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया

पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात को हुआ है। देर रात एक कार मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी। जब कार पुलिया से मुड़ी तो रफ्तार में होने के कारण कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ड्रेन में जाकर गिर गई।

सरकारी स्कूलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर! 2 साल में 59 लाख बच्चों ने छोड़ा साथ, क्या अब केवल प्राइवेट स्कूलों में बचेगा भरोसा?

लोगों ने कार को बाहर निकालने की कोशिश की पर असफल रहे। 

ड्रेन के पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के नाले में गिरने के बाद आस-पास के लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर कार को पानी से बहार निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से तीनों शवों को गाड़ी सहित बहार निकाल लिया। तीनों शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है।

पुलिस की कार्रवाई जारी है

पुलिस ने जब कार का नंबर चेक किया तो वह अमित झा नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। आरसी के अनुसार पता मकान नंबर 4949, गली नंबर छह, नगला अटल चाचा चौक, संजय एन्क्लेव, सेक्टर-22 दर्ज है। पुलिस का कहना है कि तीनों आस-पास के इलाके के रहने वाले है। पुलिस के अनुसार तीन मृतकों की शिनाख्त हो गई है। जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक नाम पवन मोर्या गौरव रावत और अमित झा है। पोस्टमार्टम कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।

कौन है राजा? जिसने किया ‘नीच’ काम, पुलिस के हत्थे चढ़ा PM Modi का ‘कट्टर दुश्मन’

Tags: faridabad newsharyana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!
Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!
Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!
Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?