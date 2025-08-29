Gaunchhi Drain Accident, Faridabad: सेक्टर-22 में एक कार के ड्रेन में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, क्रेन की मदद से निकाला शवों को बाहर!

देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, Faridabad News: ड्रेन में कार गिरने से जिले में हुआ बड़ा हादसा। कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौतl फरीदाबाद में बीती रात एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में गिर गई, जिसके चलते कर में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-22 में संजय कॉलोनी स्थित मछली मार्किट के पास गौंछी ड्रेन में यह हादसा हुआl तीनों मृतकों की उम्र 40 के करीब बताई जा रही है।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया

पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात को हुआ है। देर रात एक कार मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी। जब कार पुलिया से मुड़ी तो रफ्तार में होने के कारण कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ड्रेन में जाकर गिर गई।

सरकारी स्कूलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर! 2 साल में 59 लाख बच्चों ने छोड़ा साथ, क्या अब केवल प्राइवेट स्कूलों में बचेगा भरोसा?

लोगों ने कार को बाहर निकालने की कोशिश की पर असफल रहे।

ड्रेन के पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के नाले में गिरने के बाद आस-पास के लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर कार को पानी से बहार निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से तीनों शवों को गाड़ी सहित बहार निकाल लिया। तीनों शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है।

पुलिस की कार्रवाई जारी है

पुलिस ने जब कार का नंबर चेक किया तो वह अमित झा नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। आरसी के अनुसार पता मकान नंबर 4949, गली नंबर छह, नगला अटल चाचा चौक, संजय एन्क्लेव, सेक्टर-22 दर्ज है। पुलिस का कहना है कि तीनों आस-पास के इलाके के रहने वाले है। पुलिस के अनुसार तीन मृतकों की शिनाख्त हो गई है। जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक नाम पवन मोर्या गौरव रावत और अमित झा है। पोस्टमार्टम कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।

कौन है राजा? जिसने किया ‘नीच’ काम, पुलिस के हत्थे चढ़ा PM Modi का ‘कट्टर दुश्मन’