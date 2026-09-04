फरीदाबाद में DTP की बड़ी कार्रवाई, पूर्व पुलिस सब-इंस्पेक्टर से हुआ आमना-सामना; 9 प्रॉपर्टी यूनिट सील

फरीदाबाद के सेक्टर-76 के पी ब्लॉक स्थित रिहायशी इलाके में बिना अनुमति कमर्शियल गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ डीटीपी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई की. इस दौरान हरियाणा पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर और डीटीपी टीम के बीच भिड़त हो गई. डीटीपी ने करीब 9 यूनिट सील कर दीं, जबकि कुछ संचालकों को सोमवार तक जगह खाली करने का समय दिया गया है.

डीटीपी अधिकारी ने क्या कहा?

डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि रिहायशी मकानों के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और प्रॉपर्टी कार्यालय चलाए जा रहे थे. नोटिस के बावजूद गतिविधियां बंद नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई. इसी दौरान हरियाणा पुलिस से रिटायर एक सब-इंस्पेक्टर ने कार्रवाई का विरोध किया और कथित तौर पर अधिकारियों के काम में बाधा डालने का प्रयास किया. डीटीपी ने पुलिस से उन्हें हटाने को कहा, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का आरोप है. रिटायर अधिकारी बार- बार धमकी देते रहे लेकिन पुलिस ने डीटीपी विभाग के अधिकारी का सहयोग नहीं किया, जब डीटीपी ने कमिश्नर पुलिस तक फोन करने की बात कही लेकिन उसके बाद भी पुलिस का रवैया अपने रिटायर कर्मचारी के लिए नहीं बदला.

कई यूनिट सील की गई

डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी के अनुसार, करीब 15 यूनिट में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं. इनमें से 9 यूनिट को सील किया गया. वहीं, 4 से 5 यूनिट संचालकों ने टीम के पहुंचने से पहले या कार्रवाई के दौरान खुद ही जगह खाली कर दी थी. इन स्थानों पर ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक और बिना अनुमति नर्सिंग होम जैसी गतिविधियां चल रही थीं। अधिकारी ने बताया कि एक नर्सिंग होम में कुछ मरीज भर्ती थे. मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए संचालक को सोमवार तक का समय दिया गया है. इसके बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यजन चौधरी ने लोगों से अपील की कि रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति कोई कमर्शियल या अनधिकृत गतिविधि न चलाएं. उन्होंने कहा कि विभाग की कार्रवाई से लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए लोग स्वयं ऐसी गतिविधियां बंद कर दें.

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