Home > हरियाणा > Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…

Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…

Faridabad Crime: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 86 में अज्ञात नकाबपोश ने कथित तौर पर एक 19 साल की लड़की के घर में घुसकर ब्लेड से उसपर कई बार हमला कर दिया. जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई. इस जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

By: Sohail Rahman | Published: October 6, 2026 3:33:37 PM IST

फरीदाबाद में अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर लड़की पर किया ब्लेड से हमला
फरीदाबाद में अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर लड़की पर किया ब्लेड से हमला


Faridabad Crime: हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर 86 में एक अनजान नकाबपोश आदमी ने कथित तौर पर एक 19 साल की लड़की के घर में घुसकर ब्लेड से उस पर कई बार हमला किया और उसे घायल कर दिया. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता फरीदाबाद के एक कॉलेज में बीसीए (BCA) थर्ड ईयर की छात्रा है. बताया जा रहा है कि वह घर पर अकेली थी और ऑनलाइन क्लास ले रही थी.

ये पूरी घटना सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. इसके अलावा, पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए संदिग्ध ने हमले के दौरान अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया था.

You Might Be Interested In

पुलिस ने क्या बताया?

संदिग्ध घर में घुसा और लड़की पर हमला कर दिया. हमला इतनी तेजी से हुआ कि लड़की को अपना बचाव करने का भी मौका नहीं मिला. फिर हमलावर घर से फरार हो गया. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि उसके गले पर तीन और माथे पर दो कट लगे थे. उन्होंने कहा कि उसने फोन पर अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वे तुरंत घर लौटे और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए.

यह भी पढ़ें – Haryana Crime: दोस्त के साथ घूमने निकली लड़की, 4 युवकों ने पकड़कर किया गैंगरेप, लड़के के साथ भी अप्राकृतिक कुकर्म

उत्तर प्रदेश की रहने वाली है पीड़िता

पुलिस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. पीड़िता के पिता का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि महामारी के बाद वे फरीदाबाद आ गए थे. उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई के सिलसिले में करीब तीन महीने पहले उनके साथ रहने आई थी. दोनों सेक्टर-86 के बुढ़ाना गांव में घर पर अकेले रह रहे थे.

पीड़िता का उपचार जारी

फरीदाबाद पुलिस के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यशपाल यादव ने बताया कि पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना को लेकर खेरी पुल पुलिस स्टेशन में एक अनजान संदिग्ध के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस संदिग्ध की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में आस-पास के इलाकों के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो पाएगी.

यह भी पढ़ें – Haryana: जामिया यूनिवर्सिटी में झगड़े का बदला लेने दिल्ली जा रहे 6 युवक, रास्ते में मिल गई पुलिस, अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

Tags: crime newsharyana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुंबई छोड़ इन 9 सितारों ने चुनी सुकून की जिंदगी!

October 6, 2026

काजल रघवानी ने बयां किया खेसारी लाल से रिश्ता टूटने...

October 5, 2026

कोयल मलिक कौन हैं? जो बनीं राज्यसभा बीजेपी उम्मीदवार

October 5, 2026

पुराना फोन बेचने से पहले क्या करें?

October 5, 2026

शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? भूलकर भी 8 गलतियां न...

October 4, 2026

दोस्तों संग जरूर देखें ये 5 फिल्में

October 4, 2026
Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…
Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…
Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…
Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…
Faridabad Crime: चेहरे पर नकाब, हाथ में ब्लेड…घर में अकेली लड़की ले रही थी ऑनलाइन क्लास, ताबड़तोड़ किए वार, फिर जो हुआ…