Faridabad: ऑटो का इंतज़ार कर रही महिला को सरेराह चाकू से गोदा, 7 महीने कर रहा था परेशान; FIR में सुनाई आपबीती!

हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जहां धीरज नगर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है. यह वरादात 30 जून की बताई जा रही है, जहां एक सिरफिरे जानकार ने महिला का बाइक से पीछा किया. जब महिला ने मोटरसाइकिल पर बैठने से इनकार कर दिया तो उसके साथ बदसुलूकी की. इस मामले में 1 जुलाई को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. महिला ने मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मवाई मुसलमानन गांव की मूल निवासी अंकिता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी भैया लाल उसी के जिले के लुमामाऊ गांव के निवासी हैं जो एक साल पहले ससुराल मिलने आई थे. वो पति द्वारा चलाई जा रही गाड़ी की बुकिंग के लिए आए थे. लेकिन पिछले 7-8 महीनों में, भैया लाल ने बार-बार उससे प्यार का इजहार किया, जबकि वो पहले ही शादीशुदा और बच्चों की मां है. अंकिता से भैया लाल को पहले ही बता दिया था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है.

7-8 महीने से कर रहा था परेशान

अंकिता ने बताया कि चेतावनी देने के बावजूद आरोपी बार-बार पीछा करता रहा. इसी ताक में वो कई बार फरीदाबाद भी आया जहां एक अंकिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए किराए पर रह रही थी. अंकिता ने बताया कि 30 जून को सुबह करीब 9 बजे, जब वह काम पर जाने के लिए एत्मादपुर पुल के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी भैया लाल अचानक मोटरसाइकिल पर आ धमका और जबरन अंकिता का रास्ता रोका.

थप्पड-घूंसे मारे, पेट में लाल मारी, फिर चाकू से गोदा

स्थानीय पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 30 जून की सुबह आरोपी ने न सिर्फ उसका रास्ता रोका, बल्कि टक्कर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया. आरोपी इतने पर भी नहीं माना और महिला को बाइक पर बैठने के लिए जबदस्ती करने लगा. जब पीड़िता ने मना किया तो ताबड़तोड़ थप्पड और घूंसे बरसाने लगे. उसने पीड़िता को पेट में लातें तक मारी, फिर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया.

महिला को दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया जिसे सुनते ही आसपास के लोग चौकन्ना हो गए और घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई. आरोपी भैया लाल घबरा गया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया. राहगीरों ने अंकिता को सिविल अस्पताल पहुंचाया. इस बीच पुलिस को इमरजेंसी कॉल के जरिए चाकूबाजी और जानलेवा हमले की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थन का मुआयना किया और सीधे पीड़िता के पास अस्पताल जा पहुंचे.

पीड़िता को लगी गहरी चोटें

अस्पताल पहुंचते ही पीड़िता को इमरजेंसी में एडमिट कराया, जहां चिकित्सकों कीटीम ने पीड़िता की जांच की. अंकिता की मेडिकल रिपोर्ट में बांए हाथ की मांसपेशियों में गहरी चोटों के घाव, पेट में लात मारने की वजह से सोच, पीट और पेट दर्द के अलावा चाकू से हमले के कारण गंभीर चोटें आईं हैं. पीड़िता को भारत अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है. इधर पुलिस ने भैया लाल के खिलाफ पन्ना पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें गलत तरीके से रास्ता रोकना, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी आदि शामिल है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल यादव ने बताया कि संदिग्ध को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

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