Home > हरियाणा > फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर में दर्दनाक हादसा, देखते ही देखते पलट गई विशाल क्रेन, कई मजदूर दबे

फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर में दर्दनाक हादसा, देखते ही देखते पलट गई विशाल क्रेन, कई मजदूर दबे

Faridabad Crane Accident: पनहेड़ा खुर्द गांव के पास गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट से जुड़े एक फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. गर्डर उठाने का काम कर रही एक भारी क्रेन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई, जिससे निर्माण स्थल पर काम कर रहे कई मजदूर उसके नीचे दब गए.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 7:38:37 PM IST

फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर में क्रेन पलटने से क्रेन कई मजदूर दबे
फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर में क्रेन पलटने से क्रेन कई मजदूर दबे


Jewar Airport Flyover Construction Accident: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पनहेड़ा खुर्द गांव के पास गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट से जुड़े एक फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. गर्डर उठाने का काम कर रही एक भारी क्रेन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई, जिससे निर्माण स्थल पर काम कर रहे कई मजदूर उसके नीचे दब गए.

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. बताया जा रहा है कि इसमें तीन से चार मजदूर नीचे दब गए है.

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कब हुआ ये दर्दनाक हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम को हुई भारी बारिश के कारण निर्माण स्थल की जमीन कीचड़ भरी और फिसलन वाली हो गई थी. बारिश रुकने के बाद मजदूरों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया था. ठीक उसी समय जब फ्लाईओवर के लिए गर्डर उठाने का काम चल रहा था. वह भारी क्रेन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी. उस समय निर्माण स्थल पर लगभग छह से सात मजदूर मौजूद थे. 

खबरों के अनुसार, इनमें से तीन से चार मज़दूर क्रेन के नीचे दब गए थे. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, निर्माण कंपनी के अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए. क्रेन के नीचे दबे मज़दूरों को बाहर निकालने के लिए मशीनरी और अन्य संसाधनों को काम पर लगाया गया. बचाव दल ने घायल मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया और तुरंत उन्हें पास के एक अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर काम रोक दिया गया है.

बारिश के कारण क्रेन का संतुलन बिगड़ा

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण ज़मीन नरम और दलदली हो गई थी, जिसके चलते संभवतः क्रेन का संतुलन बिगड़ गया. इस बीच, मजदूरों में से किसी की मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है; हालांकि, देर शाम तक न तो प्रशासन और न ही पुलिस ने किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि की थी.

पुलिस ने बताया है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. हताहतों की सही संख्या और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी तभी सामने आएगी, जब बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और सभी मजदूरों की स्थिति का पता चल जाएगा. फिलहाल, प्रशासन पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है.

Tags: faridabadharyanaJewar Airport
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