Faridabad Murder: पहले दुष्कर्म, फिर बर्बरता… 2022 के फरीदाबाद केस में सीमेन सैंपल ने कैसे खोला था दिव्यांग महिला के कत्ल का राज़?

Faridabad Murder Case: हरियाणा के फरीदाबाद में नंवबर 2022 की शाम बिल्कुल सामान्य थी, जब एक दिव्यांग महिला के साथ वो हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया. यह मामला सिर्फ एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात नहीं, बल्कि उस जांच की कहानी भी है जिसमें शुरुआत में पुलिस के सामने कोई चश्मदीद गवाह नहीं था. एक खंडहरनुमा जगह पर मिली दिव्यांग महिला की लाश, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंची.

केस के चार साल पुरे होने पर हम जानेंगे उस रेप और मर्डर केस की कहानी, जिसमें एक व्यांग महिला अपने पति को बिना बताए घर से चली गई और कहा जाता है कि उसे एक पार्क में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसे मार दिया गया- सीमेन सैंपल से आरोपी की पहचान में कैसे मदद मिली, और कोर्ट ने मौत की सज़ा क्यों दी?

पति को बिना बताए घर से निकली थी दिव्यांग महिला

मामला नवंबर 2022 का है. फरीदाबाद के सेक्टर-7 थाना क्षेत्र में एक खंडहरनुमा जगह पर महिला का शव मिला था. पुलिस को इसकी सूचना एक अज्ञात व्यक्ति ने दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाने शुरू किए. जांच में सामने आया कि महिला दिव्यांग थी और घटना वाले दिन वह अपने पति को बिना बताए घर से निकल गई थी. वह न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पहुंची थी. यहीं उसकी मुलाकात आरोपी मनोज से हुई.

पुलिस पूछताछ के मुताबिक, मनोज ने महिला से बातचीत शुरू की. आरोप है कि इसके बाद उसने दुष्कर्म के इरादे से महिला को अपने साथ एक सुनसान और खंडहरनुमा पार्क की ओर ले गया. जहां आरोपी ने महिला के साथ हैवानियत की. जब आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो, उसने महिला के साथ बर्बरता की और उसके संवेदनशील अंग में रॉड डाल दी और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद डरा हुआ आरोपी वहां से फरार हो गया.

न चश्मदीद मिला, न आरोपी का सुराग

इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह थी कि वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था. ऐसे में आरोपी की पहचान करना आसान नहीं था. पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल से मिले सबूतों के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को आरोपी के बारे में अहम जानकारी मिली. पता चला कि मनोज नेपाल का रहने वाला था और घटना के बाद भारत नेपाल सीमा के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश में है.

सीमेन सैंपल ने जांच को दी अहम दिशा

मामले में फोरेंसिक सबूत बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए. जांच के दौरान मिले सीमेन सैंपल समेत जैविक साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. इन साक्ष्यों ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण मदद की और जांच को मजबूत आधार मिला. यही वजह रही कि चश्मदीद के अभाव के बावजूद पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ परिस्थितजन्य और वैज्ञानिक सबूतों की एक कड़ी तैयार होती गई.

जब भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया मनोज

पुलिस और क्राइम ब्रांच को जब यह जानकारी मिली की मनोज नेपाल भागने की तैयारी में है, तो टीमों ने उसकी तलाश तेज कर दी. आखिरकार भारत-नेपाल बॉर्डर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज बताया और खुद को नेपाल का रहने वाला बताया. पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान घटना से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए.

मामला अदालत पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए. इस केस में करीब 22 लोगों की गवाही हुई और सुनवाई के दौरान कुल 12 तारीखें पड़ीं. चूंकि मामले में कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए सीसीटीवी, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य परिस्थितिजन्य सबूतों की भूमिका बेहद अहम रही.

कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा

फरीदाबाद सेशन कोर्ट में जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मनोज को IPC की धारा 302 और 376 के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाने के साथ 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए माना कि महिला मानसिक तौर से दिव्यांग थी और उसके साथ बेहद बर्बरता तरीके से अपराध किया गया. दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या और उसके साथ की गई क्रूरता को अदालत ने गंभीर परिस्थितियों के तौर पर देखा. इन्हीं कारणों से दोषी को कठोरतम सजा दी गई.