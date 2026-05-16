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दिल्ली-एनसीआर वालों सावधान! 1 अक्टूबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और सीएनजी

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 3 बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी.

By: Sohail Rahman | Published: May 16, 2026 8:39:37 AM IST

दिल्ली में बिना PUCC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और सीएनजी
दिल्ली में बिना PUCC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और सीएनजी


Delhi Pollution Control: दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. जिसके अनुसार जिन गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें अब दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार देर रात इसको लेकर सख्त आदेश जारी किए. CAQM के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से NCR के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध PUCC नहीं है.

इसके अलावा, इसकी निगरानी भी की जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी निगरानी ‘ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कैमरा सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से की जाएगी. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि केवल आपातकालीन स्थितियों में ही छूट दी जाएगी; ऐसी स्थितियां जिनमें चिकित्सा आपातकाल, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़ी गाड़ियां शामिल हों.

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प्रदूषण नियंत्रण हेतु लिए गए 3 बड़े फैसले

शुक्रवार (15 मई, 2026) को CAQM ने दिल्ली और NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तीन बड़े और सख्त फैसले लिए. इन निर्देशों का मुख्य फोकस गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने और पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने पर है. जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2026-27 तक दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

कब से लागू होगा ये नियम?

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल से चलने वाले तीन-पहिया वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटा दिया जाएगा. अब से केवल इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन (Level L5) ही पंजीकरण के लिए पात्र होंगी. यह नियम दिल्ली में 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में इसे 1 जनवरी, 2028 से लागू किया जाएगा. बाकी जिलों में यह नियम 1 जनवरी, 2029 से लागू होगा.

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पराली को लेकर लिया गया ये फैसला

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे 2026 के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए युद्धस्तर पर काम करें. इसको लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर एक ‘पराली सुरक्षा बल’ का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस और कृषि विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. चूंकि किसान अक्सर सैटेलाइट से पकड़े जाने से बचने के लिए देर शाम को पराली जलाते हैं, इसलिए शाम के समय गश्त बढ़ा दी जाएगी.

हर 100 किसानों के लिए (या हॉटस्पॉट गांवों में 50 किसानों के लिए) एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा. छोटे और सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) के माध्यम से मशीनें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए. नई मशीनों की खरीद का काम अगस्त 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए. पराली जलाते पाए जाने वालों से पर्यावरण मुआवजा (EC) सख्ती से वसूला जाएग. पराली प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित डैशबोर्ड और एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा.

अगस्त 2026 तक पराली से पेलेट्स और ब्रिकेट बनाने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जाएगी. राज्य सरकारों को आयोग को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी.

Tags: delhi news
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