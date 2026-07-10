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कौन है दीपक नांदल, जिसके एक इशारे पर दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाते हैं बदमाश

Deepak Nandal : पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विदेश में रहकर गैंगस्टर दीपक नांदल अपने गुर्गों को हरियाणा और अन्य राज्यों में दहशत फैलाने के लिए हथियार-पैसा दोनों मुहैया कराता है.

By: JP Yadav | Published: July 10, 2026 8:37:03 AM IST

कौन है दीपक नांदल, जिसके एक आदेश पर दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाते हैं बदमाश
कौन है दीपक नांदल, जिसके एक आदेश पर दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाते हैं बदमाश


Deepak Nandal : देश की राजधानी दिल्‍ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार की रात एनकाउंटर में पुलिस और नांदल गैंग के बदमाशों के बीच हुई भिड़ंत में 4 बदमाश ढेर हो गए, जबकि एक घायल हो गया. यह एनकाउंटर पुलिस ने तब किया जब बदमाश गुरुग्राम के सुशांत लोक में बिजनेसमैन के घर पर हमला करने आए थे. बिजनेसमैन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शातिर बदमाशों को चारों ओर से घेर लिया. जब बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा तो उन्‍होंने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया.पुलिस की जवाब कार्रवाई में 4 बदमाश ढेर हो गए जबकि एक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं, मुठभेड़ में 3 पुलिसवाले भी घायल हुए हैं. मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, ये सभी बदमाश दीपक नांदल गैंग के शातिर सदस्य थे. ये सभी विदेश में बैठे अपने गैंगलीडर के निर्देश पर भारत में खासतौर से दिल्ली-एनसीआर में वारदात को अंजाम देते. इनका ज्यादा काम कारोबारियों और पैसे वालों को धमकाकर वसूली करना था.

कौन है गैंगस्टर दीपक नांदल

दीपक नांदल गैंग दिल्ली-एनसीआर में एक्टिव है. यह गैंग रंगदारी, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे मामलों में शामिल रहता है.  हरियाणा का रहने वाला दीपक नांदल भारत से फरार हो चुका है. विदेश में बैठकर वह सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली-एनसीआर में गैंग संचालित करता है. बताया जाता है कि वह यूएई, लंदन और कनाडा जैसे देशों में एक्टिव रहा है. दिल्ली-एनसीआर की पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में है, लेकिन वह हाथ में नहीं आ रहा है. 

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में वह रोहतक और सोनीपत में ही अपराध को अंजाम देता था. इसके बाद धीरे-धीरे पुलिस की अपराध सूची में आ गया. दीपक जल्द ही दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार और रसूखदार लोगों को डराकर रंगदारी के धंधे में सक्रिय हो गया. दीपक नांदल हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के निशाने पर गया. इसके बाद वह विदेश भाग गया. हरियाणा के आईजी बी सतीश बालन की मानें तो वह वर्ष 2023 में भारत से भागने में कामयाब हो गया. 

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Tags: haryana news
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