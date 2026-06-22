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70 दिन की पैरोल में मचाया आतंक, अंधाधुंध फायरिंग और फिर एनकाउंटर; कैसे कुख्यात अपराधी गोपाल का हुआ खौफनाक अंत?

Criminal Gopal Encounter: रियाणा पुलिस की ऑर्गनाइज़्ड क्राइम पर चल रही कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है. कुख्यात अपराधी गोपाल, जो लगभग दो दर्जन क्रिमिनल केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा था, रविवार को सोनीपत पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया.

By: Shristi S | Published: June 22, 2026 4:44:19 PM IST

कैसे कुख्यात अपराधी गोपाल का हुआ खौफनाक अंत?
कैसे कुख्यात अपराधी गोपाल का हुआ खौफनाक अंत?


Haryana Gopal Killed in Encounter: हरियाणा पुलिस की ऑर्गनाइज़्ड क्राइम पर चल रही कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है. कुख्यात अपराधी गोपाल, जो लगभग दो दर्जन क्रिमिनल केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा था, रविवार को सोनीपत पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया. फायरिंग के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल घायल हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वह खतरे से बाहर है.

गोपाल 70 दिन पहले एक मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा काटने के बाद पैरोल पर रिहा हुआ था. इसी बीच, सोनीपत क्राइम ब्रांच, CIA 1 के हेड कांस्टेबल देवेंद्र को एनकाउंटर में गोली लग गई. गोपाल की बॉडी खानपुर PGI में रखी है, और हेड कांस्टेबल देवेंद्र का भी खानपुर PGI में इलाज चल रहा है.

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कौन था अपराधी गोपाल?

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि सोनीपत जिले के अटायल गांव का रहने वाला गोपाल एक आदतन अपराधी था और उसका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था. उसे 2010 के एक मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था और बाद में उसे 2016 में गन्नौर इलाके में हुए एक मर्डर के सिलसिले में एक और उम्रकैद की सज़ा मिली थी.

इस साल फरवरी में, गोपाल को 70 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था. इस दौरान, उसने कई जुर्म किए, जिसमें शराब की दुकान पर हमला, तोड़फोड़ और आगजनी, समालखा शहर से एक ब्रेज़ा कार की चोरी और एक आदमी पर जान से मारने के इरादे से गोली चलाना शामिल है. पैरोल खत्म होने के बावजूद, वह सरेंडर करने में नाकाम रहा और फरार था.

मामले पर पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया?

सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने कहा यह एनकाउंटर तब हुआ जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA)-1 और CIA गनौर की जॉइंट टीम को खास जानकारी मिली कि गोपाल किसी दुश्मन को टारगेट करके मारने के इरादे से घूम रहा था. टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने उसे पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया.

गोपाल ने अंधाधुंध फायरिंग भी की

पुलिस के मुताबिक, गोपाल ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग की. दो गोलियां पुलिस की गाड़ियों पर लगीं, जबकि एक और हेड कांस्टेबल देवेंद्र के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिसवालों ने सेल्फ-डिफेंस में और कानूनी प्रोसीजर के मुताबिक जवाबी फायरिंग की. फायरिंग के दौरान, गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया.

आरोपी और घायल पुलिसकर्मी दोनों को खानपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बाद में गोपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि हेड कांस्टेबल देवेंद्र का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Tags: crimeEncounterharyana
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