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जबरन बाल पकड़कर खींचा, मारपीट, प्राइवेट वीडियो लीक… नशे में धुत कॉन्स्टेबल ने एक्स-गर्लफ्रेंड के घर मचाया बवाल

Ex Girlfriend Assault Case: गुरुग्राम में दिल्ली कॉन्स्टेबल ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड के घर नशे में धुत पहुंचा, जहां उसने उसकी मां और छोटी बहन को मार डालने और रेप की धमकी दी साथ ही युवती के साथ भी बाल खींच कर मारपीट की.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 4:42:13 PM IST

कांस्टेबल ने अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ मारपीट की
कांस्टेबल ने अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ मारपीट की


Constable Assaulted Ex Girlfriend: हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले 32 साल के रोनित यादव पर अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

खबरों के मुताबिक, पीड़िता दिल्ली के एक कॉलेज में BBA की स्टूडेंट है; वह पहले आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से उससे दूर हो गई थी. गनीमत की बात यह रही की अब आरोपी कॉन्स्टेबल को अरेस्ट कर लिया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

महिला का आरोप है कि गुरुवार (11 जून) की सुबह करीब 5:00 बजे, बुरी तरह नशे में धुत रोनित जलवायु विहार स्थित उसकी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचा. जब उसके परिवार वालों ने दरवाज़ा खोलने से मना किया, तो उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की. उसने न सिर्फ़ गाली-गलौज की, बल्कि महिला की मां और 15 साल की बहन को जान से मारने और रेप करने की धमकी भी दी.

पहले भी कर चुका है मारपीट

महिला ने बताया कि आरोपी का ऐसा बर्ताव पहली बार नहीं था; उसने सितंबर 2025 में भी उसके साथ मारपीट की थी. उस समय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन रोनित द्वारा सोशल मीडिया पर उसका प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी देने के बाद उसे शिकायत वापस लेनी पड़ी थी. इस बार, आरोपी ने उसके बाल पकड़े, उसे थप्पड़ मारा और सबके सामने उसके साथ हाथापाई की.

पूरी घटना CCTV में कैद

जब आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट बंद करके उसे रोकने की कोशिश की. रोनित ने अपनी काली थार (Thar) गाड़ी सीधे गेट में मारी, उसे तोड़ दिया और भाग निकला. पूरी घटना सोसाइटी के CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Tags: crimedelhiharyana
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