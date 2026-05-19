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फेरों और सुहागरात से पहले दूल्हा-दुल्हन ने किया ऐसा काम, पूरा हरियाणा रह गया दंग, जानें मामला

Charkhi Dadri Wedding News: हरियाणा के चरखी दादरी में युवा नवदंपति ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से हटकर अनोखे तरीके से शादी रचाई है. उनकी शादी की चर्चा हरियाणा समेत पूरे देश में हो रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 19, 2026 12:38:59 PM IST

हरियाणा के चरखी दादरी में अनोखी शादी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के चरखी दादरी में अनोखी शादी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)


Charkhi Dadri Wedding News: हरियाणा के चरखी दादरी जिले की एक शादी खूब सुर्खियों में है. इस अनोखी शादी के लेकर पूरे देश में चर्चा की जा रही है. अक्सर शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन की कुंडली मिलाई जाती है. कुंडली के मेल खाने के बाद सभी रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाई जाती है. हालांकि चरखी दादरी जिले एक नवदंपति ने इन रीति-रिवाजों को दरकिनार करते हुए अनोखे तरीके से शादी रचाई है. दरअसल, दूल्हा-दुल्हन ने शादी करने से पहले एचआईवी (HIV) टेस्ट करवाया.

रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने एक-दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अपना लिया. हरियाणा की इस अनोखी शादी की सबसे खास बात यह रही कि इस समारोह में दहेज का नामोनिशान तक नहीं था.

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बिना बैंड-बाजे के हुई शादी

हरियाणा की इस अनोखी शादी में कई ऐसी चीजें देखने को मिलीं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यह शादी बिना बैंड-बाजे के हुई. साथ ही न कोई फिजूलखर्ची की गई और न को पारंपरिक फेरों का आयोजन किया गया. दूल्हा और दुल्हन ने स्टेज पर एक-दूसरे को कलम भेंट करके शिक्षा और जागरूकता का संदेश भी दिया.

शादी से पहले क्यों कराया टेस्ट?

ऐसी अनोखी शादी करने वाले दूल्हे का नाम मनेंद्र दहिया है. उन्होंने मोनिका तंवर से शादी रचाई है. वे दोनों पेशे से काउंसलर हैं. कपल का कहना है कि शादी सिर्फ सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदार और विश्वास का रिश्ता है. कपल ने बताया कि इसी सोच के साथ उन दोनों ने शादी से पहले स्वास्थ्य जांच कराया. चरखी दादरी के रहने वाले मनेंद्र दहिया का कहना है कि युवाओं को बिना हिचकिचाहट स्वास्थ्य संबंधी जांच करवानी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे. वहीं, उनकी पत्नी मोनिका तंवर ने कहा कि एचआईवी जैसे मुद्दों पर समाज में खुलकर बात करना चाहिए.

दूल्हे के घरवालों ने क्या कहा?

मनेंद्र दहिया के पिता रामफल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना था, जिससे वे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ सकें. उन्होंने कहा कि आज के समय में ज्यादातर शादियों में दिखावा किया जाता है. दहिया के पिता रामफल का मानना है कि आज के समय में सादगी और जागरूकता को बढ़ावा देने की जरूरत है. अब इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा की जा रही है. कुछ लोगों का कहना है कि ये अनोखी शादी से समाज को नया आईना दिखाने की पहल है. इससे समाज में अच्छे बदलाव आ सकते हैं.

Tags: haryana news
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