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Chandigarh Uber Rapido Ban: चंडीगढ़ में ओला के बाद अब उबर और रैपिडो पर भी एक्शन, 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित

Chandigarh Uber Rapido Licence Suspension: राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की ओर से जारी आदेश के तहत Uber और Rapido का एग्रीगेटर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित किया गया है. ओला के बाद Uber और Rapido पर कार्रवाई से चंडीगढ़ में कैब सेवाओं को लेकर बड़ा असर पड़ने की संभावना है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: September 9, 2026 1:52:11 PM IST

चंडीगढ़ ओला उबर रैपिडो के लाइसेंस निलंबित
चंडीगढ़ ओला उबर रैपिडो के लाइसेंस निलंबित


Chandigarh Uber Rapido Ban News: चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए Uber और Rapido के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए हैं. यह कार्रवाई कंपनियों द्वारा चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के चलते की गई है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दोनों कंपनियों को नियमों के अनुपालन को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए थे. इसके बावजूद आवश्यक दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई.

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब कैब और टैक्सी चालकों का पिछले करीब 100 दिनों से धरना चल रहा है. इसके साथ ही चालक संगठनों की ओर से 15 दिनों की भूख हड़ताल भी की गई थी.

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चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या कहा?

प्रशासन ने कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन के अलावा गैर-व्यावसायिक वाहनों के संचालन और अन्य निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का भी उल्लेख किया है.

राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की ओर से जारी आदेश के तहत Uber और Rapido का एग्रीगेटर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित किया गया है. ओला के बाद Uber और Rapido पर कार्रवाई से चंडीगढ़ में कैब सेवाओं को लेकर बड़ा असर पड़ने की संभावना है.

ड्राइवरों को गाड़ी चलाने से पहले देनी होती है ट्रेनिंग

बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स (Motor Vehicles Aggregators Rules 2025) में ऐप-बेस्ड कैब और बाइक-टैक्सी कंपनियों के लिए ड्राइवरों की भलाई से जुड़े नियम जैसे कि उनका बीमा कवर और ट्रेनिंग और सुरक्षा से जुड़े नियम तय किए गए हैं.

इसके तहत ड्राइवरों को गाड़ी चलाने से पहले ट्रेनिंग देनी होती है. उदाहरण के लिए गाड़ी चलाने से जुड़े ट्रैफिक नियम, रोड सेफ्टी वगैरह. इसके अलावा किराये और कैब में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को लेकर कई नियम बनाए गए हैं.

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