फरीदाबाद के गौंछी ड्रेन में गिरी कार, दो लोगों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर

देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, फरीदाबाद: गुरुवार देर रात फरीदाबाद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। मछली मार्केट के पास गौंछी ड्रेन में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। कार में तीन लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से बादशाह खान अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा गुरुवार रात करीब 10:40 बजे हुआ। कार (नंबर HR 87 L-8901) मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिया से मुड़ते समय चालक संतुलन खो बैठा और कार सीधे गौंछी ड्रेन में जा गिरी। कार को पानी में गिरते देख संजय कॉलोनी और वार्ड नंबर 4 के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने रस्सियों के सहारे तीनों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इस बीच सूचना मिलने पर मुजेसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। SHO समेर सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर तीनों घायलों को बाहर निकाला। एंबुलेंस में उनकी छाती पर दबाव डालकर पंपिंग की गई, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी।

सभी को जिला नागरिक अस्पताल बादशाह खान पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दो को मृत घोषित किया लेकिन तीसरे व्यक्ति की सांसें उस दौरान चल रही थीं लेकिन हालत गंभीर बनी हुई थी। तीनों की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। कुछ देर बाद तीसरे की भी मौत हो गई। पुलिस ने जब कार का नंबर चेक किया तो वह अमित झा नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत मिली। आरसी के अनुसार पता मकान नंबर 4949, गली नंबर छह, नगला अटल चाचा चौक, संजय एन्क्लेव, सेक्टर-22 दर्ज है। कार में मिले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

