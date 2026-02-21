दुल्हन का इंतजार करता रह गया दूल्हा, शादी का झांसा देकर 30 हजार की ठगी; FIR दर्ज

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद में एक आदमी ने कथित तौर पर गौरक्षक बिट्टू बजरंगी से ₹30,000 ठग लिया गया है. आरोपी ने कथित तौर पर शादी कराने के बहाने उससे ₹30,000 लिए थे. पुलिस ने शुक्रवार (20 फरवरी) को यह जानकारी दी. 2023 के नूंह सांप्रदायिक दंगों के आरोपी बजरंगी की शिकायत के आधार पर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

शिकायत के मुताबिक बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार आरोपी बंटी से कहा कि वह शादी करना चाहता है और अगर उसे कोई सही लड़की पता हो, तो वह उसे बताए. इसमें कहा गया है कि बंटी ने बजरंगी को रानी नाम की एक महिला से मिलवाया था. इसके बाद बंटी और रानी ने बजरंगी को तीन बार महिलाओं से मिलने के लिए अलीगढ़ बुलाया लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई थी.

बंटी ने फोटो भेजा

इसके बाद बंटी ने बजरंगी को एक लड़की की फोटो भेजी जो उसे पसंद थी. शिकायत करने वाले का आरोप है कि 5 सितंबर 2025 को बंटी और रानी लड़की और उसके परिवार के साथ बजरंगी के घर आए और शादी 7 फरवरी को तय हुई थी. वादे के मुताबिक बजरंगी ने दुल्हन के लिए कपड़े और दूसरा सामान खरीदने के लिए 6 फरवरी को आरोपियों को 30,000 रुपये ट्रांसफर किया है.

बिट्टू बजरंगी की बारात बिना दुल्हन के लौट गई

शिकायत में कहा गया है कि जब वह बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचा, तो आरोपी गायब था और उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिया था. बजरंगी ने अपनी शिकायत में कहा, “जब मैंने दुल्हन के नंबर पर कॉल किया, तो उसने कहा कि उसे शादी के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा.” एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर बंटी रानी और अन्य के खिलाफ सारण पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई, अभी जांच जारी है.