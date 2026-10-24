पहले बाइक को मारी टक्कर, फिर BBA छात्र पर बरसाए डंडे; पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप

हरियाणा के भिवानी में BBA के एक छात्र पर हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कार सवार हमलावरों ने पहले बाइक को टक्कर मारकर छात्र को गिराया और फिर उसका अपहरण करने की कोशिश की. विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया .हमले में छात्र के हाथ-पैरों में करीब छह जगह फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

कब का है मामला?

मामला 20 अक्टूबर की रात का है. भिवानी जिले के गांव पालुवास निवासी रुद्र प्रताप BBA का छात्र है. शिकायत के मुताबिक, वह मोटरसाइकिल से जा रहा था इसी दौरान पालुवास मोड़ के पास पीछे से आई एक नीले रंग की कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. इसके बाद कार से तीन लोग उतरे और उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की.

पीड़ित का क्या है आरोप?

रुद्र का आरोप है कि वह हमलावरों से बचकर भागने लगा, लेकिन उन्होंने पीछा कर उसे पकड़ लिया. इसके बाद उस पर पिस्तौल तानकर डराया गया. पिस्तौल नहीं चलने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली कार से फरार हो गए.

छह जगह फ्रैक्चर, गुरुग्राम में चल रहा इलाज

घायल छात्र के पिता विनोद प्रताप के मुताबिक, हमले में रुद्र के दोनों हाथों और पैरों में चोटें आई हैं. उसके शरीर में करीब छह जगह फ्रैक्चर हुआ है. फिलहाल उसका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

विनोद प्रताप ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे उनके बड़े बेटे ध्रुव के दोस्तों के साथ आरोपियों का पुराना विवाद है. इसी रंजिश में रुद्र को निशाना बनाया गया. उनके मुताबिक, रुद्र आरोपियों को पहले से नहीं जानता था. पिता ने मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

दो नामजद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज

औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि घायल छात्र के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. शिकायत के आधार पर हिमांशु और अंकित समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है.

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