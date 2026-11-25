Bhiwani Dowry Free Marriage: समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े-बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक छोटा-सा फैसला भी बड़ी मिसाल बना जाता है. हरियाणा के भिवानी जिले में एक सरपंच ने ऐसा ही कदम उठाकर दहेज प्रथा के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है. अपने बेटे की शादी में उन्होंने लड़की पक्ष की ओर से दिए जा रहे 11 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने लेने से इनकार कर दिया. परिवार ने साफ कर दिया कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए और रिश्ता केवल एक रुपये के शगुन में ही तय होगा.

लग्न की रस्म में क्या हुआ?

यह मामला भिवानी के धनाना-2 गांव का है. यहां के सरपंच वेदपाल जांगड़ा के बेटे विकास जांगड़ा का रिश्ता भिवानी शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दीपांशी से तय हुआ है. शादी से पहले गांव धनाना में लग्न की रस्म आयोजित की गई थी. इस मौके पर दीपांशी के परिवार के लोग अपनी बेटी के लिए नकद 11 लाख रुपये और सोने के गहने लेकर पहुंचे थे. हालांकि, वेदपाल जांगड़ा और उनके परिवार ने इन उपहारों को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि बेटी को सम्मान के साथ घर लाना चाहते हैं, न कि उसके परिवार पर आर्थिक बोझ डालकर.

बेटी सौंप दी तो समझिए सब कुछ दे दिया

सरपंच वेदपाल जांगड़ा ने अपने फैसले के पीछे की सोच बताते हुए कहा कि एक पिता अपनी बेटी को बड़े प्यार और मेहनत से पालता-पोसता है, उसे पढ़ाता-लिखाता है. ऐसे में उसकी शादी के समय दहेज की मांग करना या लेना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जब कोई पिता अपनी बेटी दूसरे परिवार को सौंपता है, तो वह अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज दे चुका होता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सहमति से लिया गया निर्णय है.

लड़की के पिता ने भी खुशी जताई

दीपांशी के पिता वीरेंद्र नारायण ने कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी में 11 लाख रुपये और सोने के गहने लाए थे, लेकिन लड़के वालों ने उन्हें लेने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी की शादी ऐसे परिवार में हुई है जो दहेज को महत्व नहीं देता.

BJP MLA ने भी तारीफ की

बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से BJP MLA कपूर वाल्मीकि भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. उन्होंने सरपंच के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि दहेज प्रथा के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भतीजे की शादी भी एक रुपये के शगुन से की थी.