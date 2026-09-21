Asian Games 2026: रोहतक की बहू सुचिका ने एशियन गेम्स में मचाया तहलका, गांव में जश्न का माहौल, परिजनों ने क्या कहा?

Asian Games 2026: हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव की बहू सुचिका ने एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है. सुचिका की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही उनके ससुराल और गांव में पहुंची, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया.

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, सुचिका ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के साथ कई तरह के त्याग भी किए. खेल के प्रति उनकी लगन ऐसी थी कि उन्होंने अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारियों को हमेशा प्राथमिकता दी. परिवार के कई कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में भी वह अपनी खेल संबंधी व्यस्तताओं के कारण शामिल नहीं हो पाती थीं.

खेल और लक्ष्य पर केंद्रित रहा सुचिका का पूरा ध्यान

परिजनों ने बताया कि सुचिका का पूरा ध्यान अपने खेल और लक्ष्य पर केंद्रित रहा. उन्होंने लंबे समय तक नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत जारी रखी. परिवार के मुताबिक, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुचिका ने व्यक्तिगत खुशियों और कई पारिवारिक आयोजनों को भी पीछे रखा.

अब एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद परिवार के लोग उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि सुचिका की वर्षों की मेहनत का परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक के रूप में सामने आया है.

सुचिका की सफलता से किलोई गांव में भी खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बहू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. उनकी उपलब्धि से गांव के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों में भी उत्साह है.

गांव लौटने पर होगा सुचिका का भव्य स्वागत

परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुचिका के गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. उनकी उपलब्धि की खुशी में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाने की भी तैयारी है.

परिवार का कहना है कि सुचिका की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतती रहेंगी.