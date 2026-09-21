Home > हरियाणा > Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने किया ऐसा कारनामा; रो पड़े दादा, बोले- लंबे समय से…

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने किया ऐसा कारनामा; रो पड़े दादा, बोले- लंबे समय से…

Asian Games 2026: शेफाली वर्मा के दादा संतलाल वर्मा ने बताया कि वह पूरे मैच के दौरान टीवी के सामने बैठे रहे. शेफाली के शतक तक पहुंचते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने कहा कि शेफाली की पारी देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ.

By: Hasnain Alam | Published: September 21, 2026 12:20:32 AM IST

शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में लगाया शतक
शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में लगाया शतक


Asian Games 2026: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया. भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा की शतकीय पारी ने इस जीत को और खास बना दिया. शेफाली के शतक के बाद रोहतक स्थित उनके परिवार में खुशी का माहौल है.

शेफाली के दादा संतलाल वर्मा ने पूरा मुकाबला टीवी पर देखा. जैसे ही शेफाली ने शतक पूरा किया, वह भावुक हो गए और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से शेफाली के शतक का इंतजार था और आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हो गई.

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घर आने पर क्या कहती है शेफाली?

संतलाल वर्मा ने कहा कि शेफाली ने टी-20 क्रिकेट में पहली बार शतक लगाया है. इससे पहले वह कई बार शतक के करीब पहुंची थीं, लेकिन कुछ रन से चूक गईं. इस बार उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा किया.

उन्होंने बताया कि शेफाली जब भी घर आती हैं तो उनसे कहती हैं, “दादाजी, मैं भारतीय टीम के लिए अच्छा खेलूंगी और देश का नाम रोशन करूंगी.” दादा का कहना है कि शेफाली जिस तरह लगातार मेहनत कर रही हैं, उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि वह आने वाले समय में भी देश के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगी.

शेफाली की पारी देखकर गर्व महसूस हुआ

संतलाल वर्मा ने बताया कि वह पूरे मैच के दौरान टीवी के सामने बैठे रहे. शेफाली के शतक तक पहुंचते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने कहा कि शेफाली की पारी देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ.

उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी तारीफ की. संतलाल वर्मा के मुताबिक टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही अच्छी रही. ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ट्रॉफी अपने नाम करेगी.

परिवार के सदस्य गए हैं हरिद्वार

संतलाल वर्मा ने बताया कि शेफाली के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य गणेश विसर्जन के लिए हरिद्वार गए हुए हैं. ऐसे में वह घर पर अकेले बैठकर पूरा मुकाबला देख रहे थे. शेफाली के शतक के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भावुक होकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े.

Tags: haryana newsShafali Verma
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