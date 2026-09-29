Asian Games: एशियन गेम्स में हरियाणा के यशवीर सिंह ने जीता सिल्वर मेडल, दादी बोलीं- पोते ने 2 साल बढ़ा दी उम्र

Asian Games 2026: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के भिवानी के गांव देवसर निवासी यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है. यशवीर सिंह के मेडल जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल है. यशवीर सिंह के चाचा फतेह तंवर ने कहा कि उन्हें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और अनुमान था कि यशवीर 88 मीटर से ज्यादा जैवलिन फेंकेगा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं फेंक पाए.

यशवीर सिंह ने वर्ष 2017 में अपने पिता राय सिंह से प्रेरणा लेकर जैवलिन थ्रो थ्रो खेलना शुरू किया था. यशवीर सिंह के दादा भी 400 मीटर हर्डल के खिलाड़ी रहे हैं. वहीं यशवीर के पिता जैवलिन थ्रो थ्रो के खिलाड़ी रहे और नेशनल में कई मेडल भी जीते. उन्होंने बताया कि यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता है.

दादी बोली- 2 साल उम्र बढ़ा दी

यशवीर सिंह की दादी रत्नी देवी ने कहा कि पोता मेडल लेकर आया है, बहुत खुशी हुई है. उन्होंने कहा कि भेंस रखती थी और दूध घर का था, खिलाती-पिलाती थी. इसके पिता भी खिलाड़ी रहे हैं. दादी को तो पोता-पोती प्यारी लगती है. पोते ने इतना बड़ा नाम करवाया है, जिसके कारण 2 साल ज्यादा (जीऊंगी) जीवित रहूंगी. पोते ने उम्र बधा दी. उन्होंने कहा कि यशवीर को खीर व चूरमा पसंद रहता है. जब मेडल जीतने के बाद वापस घर लौटेगा तो उसे खीर-चूरमा खिलाएंगे.

घर लौटने पर होगा स्वागत

यशवीर सिंह के चाचा फतेह सिंह ने बताया कि एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर काफी खुशी का माहौल है. घर पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी गई. वहीं परिवार के अन्य कई खिलाड़ी भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेडल लेकर जब यशवीर वापस लौटगी तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा. यशवीर सिंह करीब 9 साल से गेम कर रहे हैं. पहले बॉस्केटबाल खेला, करीब डेढ़ साल बाद उन्होंने जैवलिन थ्रो थ्रो खेलना शुरू कर दिया.