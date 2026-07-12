आतंकवाद पर बड़ा प्रहार! हरियाणा सरकार ने पहली बार बनाई ATS, IPS नाजनीन भसीन को मिली अहम जिम्मेदारी

Haryana Anti Terrorism Squad: 2007 बैच की महिला IPS ऑफिसर नाज़नीन भसीन एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की कमान संभालेंगी. यह स्क्वॉड हरियाणा में पहली बार आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया है. उनके साथ 2014 बैच के IPS ऑफिसर लोकेंद्र सिंह और 2017 बैच के IPS ऑफिसर उपासना और वरुण सिंगला ATS के SP के तौर पर शामिल होंगे.

नाजनीन भसीन की टीम सीधे हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल अजय सिंघल को रिपोर्ट करेगी. हरियाणा सरकार ने नाज़नीन भसीन को ATS का IG अपॉइंट किया है.

हरियाणा असेंबली में बिल द्वारा पहली बार ATS बनाया गया

हरियाणा सरकार ने असेंबली में बिल लाकर पहली बार ATS बनाया है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेशल ट्रेनिंग, मजबूत इंटेलिजेंस और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके यह स्क्वॉड आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ असरदार तरीके से एक्शन लेगा.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद, होम डिपार्टमेंट ने ATS के लिए कुल 410 पोस्ट को मंजूरी दी है, जिनमें से 391 को री-डेजिग्नेट किया जाएगा. सिर्फ़ 19 पोस्ट रेगुलर भर्ती से भरी जाएंगी. इसके अलावा, 31 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरी जाएंगी.

पंचकूला में होगा ATS का हेडक्वार्टर

ATS का हेडक्वार्टर पंचकूला में होगा, जबकि पंचकूला और गुरुग्राम में पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे. साइंटिफिक पोस्ट के लिए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा. इसी तरह, मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए कोई नया कर्मचारी नहीं रखा जाएगा. इसके अलावा, 31 टेम्पररी पोस्ट हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए भरी जाएंगी.

पंचकूला और गुरुग्राम ATS स्टेशन में कौन-कौन से जिले आते हैं?

पंचकूला ATS स्टेशन में अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, रोहतक, भिवानी, पंचकूला और चरखी दादरी ज़िले आते हैं.

गुरुग्राम ATS में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं. एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यह जिम्मेदारी एडिशनल चार्ज के तौर पर दी गई है, जबकि वह IG RTC भोंडसी और IG CID हेडक्वार्टर का चार्ज संभालती रहेंगी.

SP लोकेंद्र सिंह, जो एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड का हिस्सा हैं, पहले SP सिक्योरिटी CID (हेडक्वार्टर) और कमांडेंट 1st बटालियन HAP अंबाला का चार्ज संभाल रहे थे. SP उपासना SP CID हेडक्वार्टर का चार्ज संभाल रही थीं, जबकि SP वरुण सिंगला SP सिक्योरिटी CID हेडक्वार्टर का चार्ज संभाल रहे थे.