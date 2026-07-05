Crime News: एक और पत्नी ने किया पति का कत्ल, डिलीट चैट और कॉल डिटेल से हुआ हत्या का खुलासा, प्रेमी संग मिलकर किया मर्डर

Haryana News: हरियाणा में केतन मर्डर केस जैसे ही एक हत्याकांड का खुलासा हुआ है. हरियाणा के रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति मोनू की हत्या कर दी.

पत्नी की कॉल डिटेल और डिलीट चैट से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. शुरुआत में इस हत्या को हादसा मान चुके परिजनों को उस समय शक हुआ, जब पुलिस से मिले मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट मिला.

अंतिम संस्कार तक पत्नी पर किसी को नहीं हुआ शक

पति की हत्या के बाद भी घरवालों को उसकी पत्नी पर कोई शक नहीं हुआ. जिस तरह से वह पति के जाने का शोक मना रही थी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा दुखी है. उसने अंतिम संस्कार से लेकर रस्म क्रिया तक सभी सामाजिक और पारिवारिक रस्में निभाईं. रेवाड़ी के जड़थल निवासी मोनू (21) की हत्या का राज मोबाइल फोन से रिकवर की हुई कॉल डिटेल और डिलीट चैट से खुला.

दरअसल, मोनू के परिवार वालों को उसकी पत्नी पर शक तब हुआ, जब उसके फोन का सारा डेटा डिलीट मिला. इसके बाद साइबर विशेषज्ञ की मदद से मोनू की पत्नी का डेटा रिकवर कराया गया तो उसमें सच का खुलासा हुआ. डिलीट हुए डेटा में पत्नी तन्नू और मोनू के बीच हुई चैट और घटना वाले दिन 49 कॉल के रिकॉर्ड सामने आए. इस जानकारी के मिलते ही मोनू के घरवालों ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, आठ जून को मोनू के लापता होने वाले दिन उसने पत्नी तन्नू को 49 बार फोन किया था. लेकिन इतनी कॉल के बावजूद दोनों के बीच केवल एक बार बात हुई वो भी सिर्फ 3 मिनट. दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है.

जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव जड़थल निवासी मोनू (21) की हत्या उसकी पत्नी तन्नू (19) ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. जब कॉल डिटेल का पता चलने के बाद पुलिस ने मोनू की पत्नी तन्नू और उसके प्रेमी के दोस्त मुंडनवास निवासी हरिओम को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि तन्नू का सोनू नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसी के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस जांच में हुआ हत्या का खुलासा

इस हत्या कांड का खुलासा मोबाइल फोन कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ. डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जांच में पता चला कि तन्नू और सोनू ने अपने प्रेम प्रसंग में कबाब में हड्डी बने मोनू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. इस साजिश में सोनू के दोस्त हरिओम और अमन भी शामिल थे.

पुलिस के मुताबिक योजना के तहत तन्नू ने अपने पति को फोन करके गांव कसोली बुलाया. जब मोनू वहां पहुंचा तो घटनास्थल पर पहले से मौजूद हरिओम और अमन ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर उसका मुंह और नाक दबाकर बेहोश कर दिया. इसके बाद सबने मिलकर मोनू को आसलवास नहर में फेंक दिया. पुलिस अभी मामले की पूरी जाँच कर रही है और एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि मोनू की मौत दम घुटने से हुई या पानी में डूबने से.