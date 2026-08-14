Ambala Protest: कटा हाथ लेकर घूमता रहा DSP, सिख समुदाय ने मचाया ऐसा हुड़दंग; रातों-रात कांप उठा अंबाला

Ambala Protest: गुरुवार को अंबाला में दो युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में सिख समूहों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें DSP समेत कम से कम छह पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके बाद पुलिस को NH-44 पर छह घंटे से लगे जाम को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. हरियाणा के DGP अजय सिंघल के अनुसार, करीब 1,500-1,600 प्रदर्शनकारी पहले गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में जमा हुए और फिर दोपहर करीब 3 बजे जग्गी सिटी सेंटर के पास पानीपत-जालंधर और चंडीगढ़ रूट पर दिल्ली जाने वाली सड़क को जाम कर दिया. इस जाम की वजह से हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ.

रिहाई की मांग में हुआ बवाल

प्रदर्शनकारी हरविंदर सिंह और अनमोल सिंह की रिहाई की मांग कर रहे थे. इन दोनों को 7 अगस्त को पंजोखरा साहिब में इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट (IAKTF) के प्रमुख गुरसिमरन सिंह मंड, उनके बेटे भवजोत सिंह, सिख युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था. वे इन दोनों युवकों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और मंड व भवजोत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे.

आखिर क्यों भड़के लोग

घायल श्रद्धालु सुरिंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस द्वारा मंड और भवजोत के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा. शाम 4:52 बजे पंजोखरा साहिब पुलिस स्टेशन में दर्ज इस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या की कोशिश), 125(a) (जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम), 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 61 (आपराधिक साजिश) लगाई गई हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि गुरु हरकिशन के गुरपर्व ​​समारोह के दौरान मंड की कार (जिसे भवजोत चला रहा था) ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया था, और उन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने मंड पर गुरुद्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया, जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा मिली हुई है.

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DGP से लेकर DSP तक घायल

DGP सिंघल ने कहा कि पुलिस ने शुरू में संयम बरता और बातचीत जारी रखी, लेकिन पत्थरबाज़ी और पुलिसकर्मियों पर हमलों के बाद उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि सड़क खाली कराने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए जाएंगे. घायलों में DSP वरिंदर शर्मा, कॉन्स्टेबल रक्षित और नवीन कुमार, हेड कॉन्स्टेबल संदीप कुमार, ASI सतीश और ASI पंकज शामिल थे. शर्मा के अंगूठे में गंभीर चोट आई, जबकि पंकज की उंगलियों में चोटें आईं. कुछ घायल कर्मियों का इलाज करके उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. शेखावत ने बताया कि शर्मा पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसे उन्होंने ‘फरसा’ बताया, और आरोप लगाया कि इस हमले में DSP का अंगूठा बुरी तरह घायल हो गया. उन्होंने कहा कि पुलिस हमलों में शामिल लोगों की पहचान कर रही है और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेगी.