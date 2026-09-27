Ambala Building Collapse: मलबे में 13 मजदूर दबे… अंबाला में ढही निर्माणाधीन तीन मंजिला बिल्डिंग; चश्मदीद ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Ambala Building Collapse News: हरियाणा के अंबाल में रविवार 27 सितंबर 2026 की दोपहर एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि देखते ही देखते वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया. हादसे के वक्त बिल्डिंग में करीब 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे. मलबे में 13 लोगों के दबे होने की सूचना मिली, जिन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से चार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

तीसरी मंजिल पर डाला जा रहा था लेंटर

हादसा अंबाला के धूलकोट गांव में रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि यहां तीन मंजिला इमारत का निर्माण चल रहा था. तीसरी मंजिल पर लेंटर डालने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया. देखते ही देखते निर्माणाधीन ढांचा मलबे में बदल गया और वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

JCB से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. रेस्क्यू टीमों ने एक-एक कर मजदूरों को बाहर निकालना शुरू किया. कुल 13 लोगों को मलबे से निकालकर अंबाला सिटी सिविल अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने इनमें से चार को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है.

NDRF की टीमें भी मौके पर

DSP शिवम के मुताबिक, सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई थीं. राहत और बचाव अभियान में NDRF की टीमें भी जुटी हैं. मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और आशंका है कि कुछ और लोग अभी भी इसके नीचे फंसे हो सकते हैं.

निर्माण को लेक चश्मदीद ने उठाए सवाल

एक चश्मदीद ने दावा किया कि इमारत की कुछ दीवारें महज 4 इंच की थीं और लेंटर को पर्याप्त समय तक सूखने नहीं दिया गया. उसके मुताबि, हादसे के समय तीसरी मंजिल का लेंटर डाला जा रहा था और निर्माण का ढांचा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था. हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही साफ होगी. फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मलबे में किसी और व्यक्ति के फंसे होने की आशंका को देखते हुए अभियान चला रही हैं. हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.