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ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरने पर अब हो सकती है कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों को चेताया

Haryana News: हरियाणा के शिक्षा विभाग ने संपति विवरण जमा करने की प्रक्रिया को औपचारिकता के मामले से हटाकर जवाबदेही के दायरे में ला दिया है. जिसके अन्तर्गत अब कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ऑनलाईन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 12, 2026 5:49:23 PM IST

प्रॉपर्टी टेक्स न भरने पर कर्मचारियों को नहीं निलेगा वेतन
प्रॉपर्टी टेक्स न भरने पर कर्मचारियों को नहीं निलेगा वेतन


Haryana News: हरियाणा के शिक्षा विभाग ने संपति विवरण जमा करने की प्रक्रिया को औपचारिकता के मामले से हटाकर जवाबदेही के दायरे में ला दिया है. जिसके अन्तर्गत अब कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ऑनलाईन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये है, कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए. विभाग की ओर से यह दूसरा रिमाइंडर जारी किया गया है. अब जिला स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करवाना सुनिश्चित करें।

निर्देशों के बावजूद अधूरा अनुपालन

गौरतलब है कि, निदेशालय  के आदेश के बावजूद भी कार्य को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया.  ज्ञातव्य है कि, इससे पहले 13 मई और 18 मई को भी प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाने का आदेश जारी किए थे. इसके बावजूद बड़ी संख्यां में कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न जमा नहीं करने की स्थिति में विभाग को हस्तक्षेप करना पड़ा. 

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वेतन न मिलने पर जिम्मेदारी स्वंय कर्मचारी की

विभागीय पत्र में साफ कहा गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी द्वारा समय पर प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता और इसके चलते उसका वेतन रुकता है, तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी स्वंय जिम्मेदार होगा. यानी अब देरी या लापरवाही के लिए प्रशासनिक राहत की गुंजाइश सीमित रहेगी. सीधे तौर पर कर्मचारियों को तलब किया गया है कि वो अपने काम को बखूबी निभाएं अन्यथा वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए कर्मचारी किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार न समझे. वेतन के अनुरुप दिए गए कार्य को ठीक प्रकार से करने की भी जिम्मेवारी कर्मचारी की होनी चाहिए.

जानिए किन कर्मचारियों पर लागू होंगे निर्देश

निदेशालय ने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 का ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करना होगा. इसके साथ जिन कर्मचारियों के पिछले वर्षों के संपत्ति विवरण अभी तक लंबित हैं, उन्हें भी तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग के इस कदम को सेवा रिकॉर्ड को अद्यतन रखने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी जानकारी को व्यवस्थित रूप से डिजिटल रिकॉर्ड में लाने की दिशा में सख्त कार्रवाई माना जा रहा है.

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