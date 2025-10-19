Home > क्राइम > आखिर क्यों राधिका का अपने ही घर में घुटता था दम? चार्जशीट ने खोले वारदात के काले राज़

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्लेयर (International Tennis Player) राधिका यादव (Radhika Yadav) की हत्याकांड के मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है. जिसमें राधिका ने अपने एक दोस्त को बताया था कि उसका अपने ही घर में कैसे दम घुटने लगा था.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 19, 2025 2:45:18 PM IST

International Tennis Player Radhika Yadav Murder Case
International Tennis Player Radhika Yadav Murder Case

Tennis Player Radhika Yadav Murder Case:  गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में बेहद ही चौंकाने वाला एक नया खुलासा सामने आया है. जहां, अब जांच में यह सामने आया है कि राधिका की हत्या से ठीक पहले राधिका परिजनों के लगातार टोकने से बेहद ही परेशान थी. उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका अपने ही घर में दम घुट रहा है. 

हत्या से पहले क्या थी राधिका की परेशानी?:

पुलिस द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, राधिका ने अपने एक दोस्त को बताया था कि परिजन उस पर भरोसा नहीं करते हैं और लगातार उस पर प्रतिदिन रोक-टोक लगाते हैं. हत्या से ठीक तीन दिनपहले राधिका ने शहर की सबसे महंगी मंगोलिया सोसाइटी में टेनिस कोचिंग देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. 

राधिका के पिता ने क्यों उतारा मौत के घाट?:

पुलिस के मुताबिक, हत्या से पहले राधिका और उनके पिता के बीच विवाद हुआ था. जब राधिक अपने रसोई में खाना बना रही थी, तब पीछे से उनके पिता ने लाइसेंस रिवॉल्वर से चार गोलियां मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था. 400 से ज्यादा चार्जशीट में हत्या के पीछे की असली वजह भी बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिता और बेची में रोजाना तनाव बढ़ता ही जा रहा था. राधिका के पिता को समाज के साथ गांव वजीराबाद के लोग उन्हें ताना मारत थे. बस फिर क्या, इस बात से परेशान होकर राधिका के पिता ने अपने ही बेटी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोचा. 

मामले में पुलिस ने कैसे की आगे की कार्रवाई:

वारदात के बाद आरोपी पिता ने रिवॉल्वर को खाना पैक करने वाले कागज़ में लपेटकर पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस ने इस घटना में आरोपी के भाई-भतीजे समेत 33 लोगों को गवाह बनाया है. अदालत ने चार्जशीट को स्वीकार कर अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को तय की है.

