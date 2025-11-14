Harsidhi (SC) Chunav Result 2025 LIVE: Harsidhi में कृष्णनंदन पासवान बनाम राजेंद्र कुमार – हर राउंड में बदल रहा खेल!

Harsidhi (SC) Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हरसिद्धि (Harsidhi – SC) सीट पर मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है. इस सीट पर बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान (Krishnanandan Paswan) और आरजेडी के राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar) के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है. चुनाव आयोग (ECI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हर राउंड के बाद मतों का अंतर बेहद कम है, जिससे यह सीट पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गई है.
हरसिद्धि सीट पूर्वी चंपारण जिले की आरक्षित (SC) सीट है और यहां का राजनीतिक इतिहास जातीय समीकरणों और विकास के मुद्दों से गहराई से जुड़ा रहा है. 2020 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने इसे छीनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.
Harsidhi (SC) Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हरसिद्धि (Harsidhi - SC) सीट पर मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है. इस सीट पर बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान (Krishnanandan Paswan) और आरजेडी के राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar) के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है. चुनाव आयोग (ECI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हर राउंड के बाद मतों का अंतर बेहद कम है, जिससे यह सीट पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गई है.
हरसिद्धि सीट पूर्वी चंपारण जिले की आरक्षित (SC) सीट है और यहां का राजनीतिक इतिहास जातीय समीकरणों और विकास के मुद्दों से गहराई से जुड़ा रहा है. 2020 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने इसे छीनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.