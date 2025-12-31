New Year 2026 Breaking News Live: साल 2025 के बचे हैं बस कुछ घंटे, नए साल पर जश्न की तैयारी से पहल पढ़ लें एडवाइजरी

New Year 2026 Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: साल 2025 आज विदा ले रहा है. नए साल के शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी है. ऐसे में देश-दुनिया में जश्न की तैयारी चल रही है. वहीं दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की ओर से भी तैयारी की जा रही है.
दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर शहर भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने, बाइक स्टंट करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस विशेष अभियान का उद्देश्य नव वर्ष समारोह के दौरान दुर्घटनाओं को रोकना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने पहले ही अपनी कमर कस ली है. 31 दिसंबर 2025 को नए साल के स्वागत के मौके पर मुंबई में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों, होटल, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में आयोजन किए जाएंगे. इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं.
मुंबई पुलिस ने नए साल की रात के लिए बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया है. 10 अपर पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त, 2,790 पुलिस अधिकारी,14,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में SRPF प्लाटून, QRT टीमें, BDDS (बम निरोधक दस्ते), RCP प्लाटून और होमगार्ड्स को भी तैनात किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने नववर्ष और खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में एकादशी उत्सवों को मद्देनजर बुधवार को शहर के उत्तरी इलाकों के कुछ हिस्सों के लिए यातायात परामर्श जारी किया और कुछ सड़कों पर जाम की आशंका जताई.
अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर में आने की संभावना है, जिससे विशेषकर व्यस्त समय के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-44 और आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात की गति धीमी होने और जाम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है.
दिल्ली से मुंबई तक नए साल के जश्न की तैयारी जारी है. इस बीच पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है. दिल्ली और मुंबई पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है.