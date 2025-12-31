New Year 2026 Breaking News Live: साल 2025 के बचे हैं बस कुछ घंटे, नए साल पर जश्न की तैयारी से पहल पढ़ लें एडवाइजरी

New Year 2026 Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: साल 2025 आज विदा ले रहा है. नए साल के शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी है. ऐसे में देश-दुनिया में जश्न की तैयारी चल रही है. वहीं दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की ओर से भी तैयारी की जा रही है.

New Year 2026 Celebration Live

दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर शहर भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने, बाइक स्टंट करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस विशेष अभियान का उद्देश्य नव वर्ष समारोह के दौरान दुर्घटनाओं को रोकना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने पहले ही अपनी कमर कस ली है. 31 दिसंबर 2025 को नए साल के स्वागत के मौके पर मुंबई में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों, होटल, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में आयोजन किए जाएंगे. इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं.