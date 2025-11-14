Hajipur Chunav Result 2025 LIVE: BJP या RJD? हाजीपुर सीट पर वोटों की गिनती बनी बिहार की सबसे बड़ी जंग!

Hajipur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में अब हाजीपुर (Hajipur) सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर बीजेपी के अवधेश सिंह (Awadhesh Singh) और आरजेडी के देव कुमार चौरसिया (Deo Kumar Chaurasia) के बीच कांटे की टक्कर जारी है. शुरुआती रुझानों में कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी बढ़त बना रही है. मतगणना केंद्र से आ रही रिपोर्टों के अनुसार हर राउंड के बाद मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है.

Hajipur Chunav Result 2025 LIVE

2020 में यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने पूरे दमखम के साथ चुनौती दी है. एनडीए की एकजुटता बनाम महागठबंधन की रणनीति के बीच, हाजीपुर का यह परिणाम बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.