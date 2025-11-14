Live

Gopalganj Chunav Result 2025 LIVE: गोपालगंज विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:27:44 AM IST

Gopalganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: गोपालगंज विधानसभा सीट पर हर चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. इस बार एआईएमआईएम से अनश सलाम, कांग्रेस से ओम प्रकाश गर्ग और एएपी से डॉ. बृज किशोर गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.अब तक गोपालगंज विधानसभा सीट पर 66.1% मतदान दर्ज किया गया था.गोपालगंज बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो गोपालगंज जिले में स्थित है. पिछले विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुसुम देवी ने राष्‍ट्रीय जनता दल के मोहन प्रसाद गुप्ता को 36752 वोटों के अंतर से हराया था. गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार डॉ. आलोक कुमार सुमन ने विकासशील इंसान पार्टी के Prem Nath Chanchal Alias Chanchal Paswan को 127180 वोट के अंतर से हराकर गोपालगंज से सांसद चुने गए.

Live Updates

  • 20:47 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Subhash Singh Vidhan Sabha Election Result 2025: 8 बजे शुरू होगी मतगणना, 8:30 बजे EVM की गिनती

    Bihar Subhash Singh Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.

