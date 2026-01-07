Gold Silver Rate Live Today: सोना-चांदी आज फिर चर्चा में! भाव देखकर चौंके निवेशक, जानें लाइव अपडेट

हाल ही में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तेज़ बढ़ोतरी और कभी-कभी गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच रही हैं. यह बढ़ता हुआ ट्रेंड सिर्फ़ घरेलू बाज़ार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), GoodReturns और MCX के हालिया डेटा से साफ़ पता चलता है कि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ़ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं.
Gold Silver Rate Live Today: 2025 सोने की कीमतों के लिए एक शानदार साल था जिसमें तेज़ी जारी रही और लगभग 52 नए रिकॉर्ड हाई बने साथ ही 1979 के बाद सबसे ज़्यादा सालाना रिटर्न मिला. 2025 के आखिरी ट्रेडिंग दिन सोना $4319 पर बंद हुआ इस तरह, इसने साल भर में लगभग 65% की बढ़त हासिल की, जबकि चांदी 148% बढ़कर $71.66 हो गई.
पिछले पाँच सालों में, सोने की कीमत $1898 से बढ़कर $4488 हो गई है इस तरह इसने 127% का रिटर्न दिया है जबकि इसी दौरान चांदी की कीमत $26.40 से बढ़कर $71.66 हो गई जो 171% का रिटर्न है. इसलिए, पिछले पाँच सालों में चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि चांदी की कीमतों में बड़ी तेज़ी 2025 के दूसरे छमाही में आई. 27 अगस्त से, चांदी में लगभग 82% की तेज़ी आई है जबकि सोने में 28% की बढ़ोतरी हुई है.