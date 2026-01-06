Live

Gold Silver Rate Live Today: आज के सोने-चांदी के भाव ने सबको चौंकाया? जानें लाइव अपडेट

🕒 Updated: January 6, 2026 08:32:24 AM IST

Gold Silver Rate Live Today: हाल ही में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तेज़ बढ़ोतरी और कभी-कभी गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच रही हैं. यह बढ़ता हुआ ट्रेंड सिर्फ़ घरेलू बाज़ार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), GoodReturns और MCX के हालिया डेटा से साफ़ पता चलता है कि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ़ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं.

Live Updates

  • 07:45 (IST) 06 Jan 2026

    Gold Silver Rate Live Today: इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड उछाल आया है.

    इंटरनेशनल सोने के बाज़ार में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा गया है. सोना लगभग 2.03%, यानी $87.74 बढ़कर $4,418.24 प्रति शेयर के लेवल पर पहुँच गया जो एक नया रिकॉर्ड हाई है.

