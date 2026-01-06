Live

Gold Silver Rate Live Today: आज के सोने-चांदी के भाव ने सबको चौंकाया? जानें लाइव अपडेट

Gold Silver Rate Live Today: हाल ही में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तेज़ बढ़ोतरी और कभी-कभी गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच रही हैं. यह बढ़ता हुआ ट्रेंड सिर्फ़ घरेलू बाज़ार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), GoodReturns और MCX के हालिया डेटा से साफ़ पता चलता है कि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ़ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं. Gold silver price today

