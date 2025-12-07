Live

Goa Night Club Fire Live: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, 'यह दुर्घटना रोकी…'

🕒 Updated: December 7, 2025 01:29:21 PM IST

Goa Night Club Fire Live Update: गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे. उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं और ‘तीन से चार पर्यटक भी शामिल हैं.

साथ ही सीएम सावंत ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी.”

Goa Night Club Fire Live: गोवा पुलिस ने बताया कि अरपोरा में रोमियो लेन के पास बिर्च में भीषण आग लग गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट थे, 14 स्टाफ मेंबर थे और 7 की पहचान अभी नहीं हो पाई है. वहीं 6 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है.

  • 13:28 (IST) 07 Dec 2025

    यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी- पवन खेड़ा

    दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरपोरा में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत पर कहा, "यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी, इस तरह के हादसे मानविय गलतियों से होते हैं, सरकार को चाहिए कि जवाबदेही निश्चित करे और जिनकी जान गई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा दें."

  • 12:18 (IST) 07 Dec 2025

    गोवा अग्निकांड पर क्या बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

    दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अरपोरा में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत पर कहा, "यह बहुत ही दुखद है. 20 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो रही है, इससे पता चलता है कि इंतजामात सही नहीं थे."

  • 10:19 (IST) 07 Dec 2025

    गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत

    संखली: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत पर कहा, "आज का दिन बहुत दुखद है. गोवा की पर्यटन इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है. यह बहुत बड़ी दुर्घटना है. इसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई है. मैं खुद रात को घटनास्थल पर गया था. 4 लोग पर्यटक थे और बाकी लोग क्लब के कर्मचारी थे. मैं मृतकों के प्रति दुख व्यक्त करता हूं. सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी. 6 घायलों का इलाज चल रहा है. इस पूरी घटना की मैजिस्ट्रियल जांच की जाएगी. इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेरे साथ फोन पर बात की है और घटना की जानकारी ली है."

  • 08:35 (IST) 07 Dec 2025

    गोवा पुलिस ने क्लब में लगी आग को लेकर क्या बताया?

    गोवा पुलिस का कहना है, "नॉर्थ गोवा के अरपोरा में रोमियो लेन के पास बिर्च में भीषण आग लग गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट थे, 14 स्टाफ मेंबर थे और 7 की पहचान अभी नहीं हो पाई है. 6 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच जारी है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

