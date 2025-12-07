Live

Goa Night Club Fire Live: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, ‘यह दुर्घटना रोकी…’

Goa Night Club Fire Live Update: गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे. उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं और ‘तीन से चार पर्यटक भी शामिल हैं. Goa Fire Live Update साथ ही सीएम सावंत ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था. मुख्यमंत्री ने कहा, “हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी.”

Goa Night Club Fire Live: गोवा पुलिस ने बताया कि अरपोरा में रोमियो लेन के पास बिर्च में भीषण आग लग गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट थे, 14 स्टाफ मेंबर थे और 7 की पहचान अभी नहीं हो पाई है. वहीं 6 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है.