Mughal Last Mahal: मुगलों का आखिरी महल! कभी था रॉयल ठिकाना; आज खंडहर में बदल गया दिल्ली का ये शाही दरबार

Mughal Last Mahal: भारत में मुगल शासन के दौरान लाल किला, ताजमहल और कई दूसरी शानदार इमारतों का निर्माण कराया गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों की बनाई आखिरी शाही इमारत कौन-सी थी? इसे जफर महल के नाम से जाना जाता है. यह दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है और इसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय बनवाया गया था. जफर महल को मुगल वास्तुकला के आखिरी दौर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. यह उस समय की याद दिलाता है, जब कभी भारत के बड़े हिस्से पर शासन करने वाला मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर हो रहा था. महल का निर्माण बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुआ था और इसका इस्तेमाल शाही परिवार गर्मियों के दौरान रहने के लिए करता था. महरौली उस समय मुगल शासकों के लिए खास जगह हुआ करती थी.

1857 के विद्रोह और बहादुर शाह जफर से जुड़ा इतिहास

जफर महल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि इसका संबंध भारत के इतिहास के बेहद अहम दौर से भी है. साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है. उस समय बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना प्रतीकात्मक नेता माना था. महरौली और आसपास का इलाका भी उस समय की कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना. हालांकि, यह दावा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जफर महल से ही गिरफ्तार किया था, सही नहीं माना जाता. बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा और अंत में अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया. उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन के साथ ही मुगल सत्ता का अंतिम अध्याय लगभग समाप्त हो गया. इस वजह से जफर महल को मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर की महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है.

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बदहाल हालत में इतिहास की निशानी

आज जफर महल अपनी पुरानी भव्यता खो चुका है. समय के साथ इसकी दीवारों और दूसरे हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा है. रखरखाव की कमी के कारण यह ऐतिहासिक इमारत बदहाल होती जा रही है. फिर भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है. जफर महल हमें मुगल साम्राज्य के आखिरी दौर, बहादुर शाह जफर के जीवन और 1857 के विद्रोह से जुड़े इतिहास की याद दिलाता है. यह दिल्ली की उन ऐतिहासिक जगहों में शामिल है, जिन्हें बेहतर संरक्षण की जरूरत है. इतिहास प्रेमियों का मानना है कि ऐसी धरोहरों की सही देखभाल होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत के इस महत्वपूर्ण इतिहास को करीब से समझ सकें. जफर महल भले ही आज खंडहर जैसी स्थिति में नजर आता हो, लेकिन इसकी दीवारों में मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों की कहानी आज भी छिपी हुई है.

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