YouTube AI Tools: नकली VIDEO बनाने वालों की खैर नहीं! YouTube का AI करेगा डीपफेक की पहचान

YouTube AI Tools: YouTube पर अब नकली वीडियो बनाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है. क्योंकि कंपनी ने इस पर शिकंजा कसने के लिए नया AI Deepfake Detection Tool लॉन्च कर दिया है. यह टूल 18 साल से अधिक उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध होना. अब चेहरे या पहचान के गलत इस्तेमाल पर सेलेब्स के साथ-साथ आम लोग भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह नया फीचर अब ऐसे समय में आया है, जब इंटरनेट पर नकली AI वीडियो और साइबर ठगी की मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं.

AI Deepfake Detection Tool क्या है?

यह नया और खास टूल यूजर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. ताकी उनके चेहरे या पहचान का इस्तेमाल कर गलत AI वीडियो या डीपफेक न बनाया जाए. जानकारी के मुताबिक, ये टूल YouTube के Content ID सिस्टम की तरह काम करता है. यह कॉपीराइट गाने और वीडियो क्लिप्स की पहचान आसानी से कर लेता है. ये टूल इंसानी चेहरे और उनकी पहचान को स्कैन करता है. AI Deepfake Detection Tool का असली मकसद ये पता लगाना है कि यूजर के चेहरे का AI की मदद से फर्जी इस्तेमाल तो नहीं हुआ है.

कैसे काम करेगा ये टूल?

इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को पहले अपना एक छोटा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करना होगा.

इसके बाद YouTube का AI सिस्टम प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाले वीडियो को लगातार स्कैन करेगा.

इसके बाद ये AI सिस्टम फर्जी कंटेंट की पहचान करेगा.

अगर फिर किसी वीडियो में यूजर के चेहरे का मॉर्फ्ड वर्जन मिलता है, तो यूजर को तुरंत अलर्ट भेज दिया जाएगा.

इसके बाद यूजर उस वीडियो की जांच कर हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है.

क्या बोले YouTube प्रवक्ता?

YouTube के प्रवक्ता जैक मैलोन ने कहा कि ‘प्लेटफॉर्म पर हर यूजर को बराबर सुरक्षा मिलनी चाहिए. चाहे कोई पुराना क्रिएटर हो या नया, सभी इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए ज्यादा सब्सक्राइबर्स होना जरूरी नहीं है’.

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आम यूजर्स भी कर सकते हैं इस्तेमाल

इस टूल का इस्तेमाल आम लोग भी कर सकते हैं. फिल्म स्टार्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अलावा अब आम लोगों के चेहरे का इस्तेमाल फर्जी वीडियो बनाने में भी होने लगा है. इसलिए यूट्यूब ने यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

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