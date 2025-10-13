GK: सोने से भी महंगी है इस जानवर की पॉटी! जिससे बनाई जाती है दुनिया की सबसे मंहगी Coffee; पूरा प्रोसेस जान आ जाएगी उल्टी
General Knowledge: अगर आप भी कॉफी पीने की शौकीन हैं, तो आप सिवेट कॉफी के बारे में तो जरुर जानते होंगे. यह दुनिया की सबसे मंहगी कॉफी है. लेकिन जब आपको पता लगेगा, कि इसे बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे शायद फ्री में भी पीने से मना कर देंगे.

By: Preeti Rajput | Published: October 13, 2025 6:27:12 AM IST

World Most Expensive Coffee: आजकल हर कोई कॉफी (Coffee)पीना पसंद करता है. कॉफी को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि लोग हर बार कुछ नया टेस्ट खोजने की कोशिश करते हैं. लोग काफी महंगी-महंगी कॉफी पीने की शौक रखते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी (Most Expensive Coffee) आखिर बनती कैसे है. इस कॉफी को कोपी लुवाक (Kopi luwak) के नाम से जाना जाता है. यह कॉफी एशियाई देशों में भी तैयार की जाती है और कई लोग इसे बड़े ही शौक के साथ पीते भी हैं. 

बिल्ली की पॉटी से बनती है कॉफी

दरअसल बिल्ली में सिवेट केट (Civet Cat) नाम की एक प्रजाती पाई जाती है. सिवेट कैट कॉफी के सबसे अच्छे बीन्स खाना पसंद करती है. वह इन बीजों को खाने की शौकीन है. यह बिल्ली कॉफी चेरी को कच्चा ही खा जाती है. फिर इसका गुदा खाकर बीज बाहर निकाल देती है. यह सिवेट कैट पूरी तरह से कॉफी बीन्स नहीं खा पाती हैं. इसी कारण पॉटी के जरिए कॉफी के बीज बाहर आ जाते हैं. 

कैसे तैयार होती है पॉटी से बनी कॉफी? 

बिल्ली की पॉटी के साफ करके इस मंहगी कॉफी को तैयार किया जाता है. इसे पूरी तरह से साफ करने के लिए कई बार प्रोसेस किया जाता है. फिर बीन्स को धोकर भुना जाता है. आप सोच रहे होंगे कि बीन्स पॉटी से ही लेने क्यों जरुरी हैं. इसके पीछे का कारण यह है कि कॉफी का बीज जब बिल्ली की आंतों से होकर गुजरता है तो इसमें कई तरह के पाचक एंजाइम मिल जाते हैं. 

फायदेमंद होता है ये कॉफी

माना जाता है कि सिवेट कॉफी काफी फायदेमंद होती है. इसी कारण अमेरिका जैसे बड़े देश इस कॉफी को बड़े शौक के साथ पीते हैं. इस कॉफी की कीमत 6 हजार रुपये एक कपल है. 1 किलो कॉफी की कीमत 25-30 हजार रुपए के बीच होती है.

