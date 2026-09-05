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Samosa History: भारत नहीं तो किस देश का स्नैक है ‘समोसा’, इतिहास जान पकड़ लेंगे माथा

World Samosa Day: भारत में कुछ ही स्नैक्स ऐसे हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि स्वादिष्ट समोसा. सड़क किनारे चाय की दुकानों और रेलवे स्टेशनों से लेकर ऑफिस कैंटीन, रेस्टोरेंट और त्योहारों की पार्टियों तक, यह कुरकुरा, तिकोना स्नैक रोज़ाना के भारतीय खाने के कल्चर का हिस्सा बन गया है.

By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 2:10:23 PM IST

Samosa History
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World Samosa Day: भारत में कुछ ही स्नैक्स ऐसे हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि स्वादिष्ट समोसा. सड़क किनारे चाय की दुकानों और रेलवे स्टेशनों से लेकर ऑफिस कैंटीन, रेस्टोरेंट और त्योहारों की पार्टियों तक, यह कुरकुरा, तिकोना स्नैक रोज़ाना के भारतीय खाने के कल्चर का हिस्सा बन गया है. लेकिन इसकी कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ है, समोसा असल में भारत में नहीं बनाया गया था. इसका शुरुआती इतिहास पश्चिम और मध्य एशिया से जुड़ा है, जहाँ इसी तरह की स्टफ्ड पेस्ट्री को संबोसाग और संबुसाक जैसे नामों से जाना जाता था.

भारत का पकवान नहीं समोसा 

सदियों से, यह स्नैक ट्रेड रूट और कल्चरल लेन-देन से गुज़रा और फिर भारतीय सबकॉन्टिनेंट में अपनी जगह बना ली. आज, भारत ने समोसे को अनगिनत क्षेत्रीय मतलब दिए हैं, जिसमें मसालेदार आलू और मटर वाला वर्शन खास तौर पर मशहूर हो गया है. आज, 5 सितंबर को वर्ल्ड समोसा डे मनाया जा रहा है, तो यहाँ इसके सफ़र के बारे में 10 दिलचस्प बातें बताई गई हैं.

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समोसा भारत में नहीं बना

यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात हो सकती है जो समोसे को पूरी तरह से भारतीय स्नैक मानते हैं. खाने के इतिहासकार आम तौर पर समोसे के शुरुआती रिश्तेदारों को भारतीय उपमहाद्वीप के बजाय पश्चिम और मध्य एशिया से जोड़ते हैं. भारत में समोसे के पॉपुलर होने से सदियों पहले इसी तरह की स्टफ्ड पेस्ट्री मौजूद थीं. यह स्नैक व्यापारियों, यात्रियों और रसोइयों के ज़रिए अलग-अलग इलाकों में पहुँचा, और आखिरकार दक्षिण एशियाई खाने में शामिल हो गया. इसलिए, भले ही आज का समोसा भारत से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी पाक कला की शुरुआत काफी ज़्यादा इंटरनेशनल है.

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‘समोसा’ बनने से पहले इसके कई नाम थे.

यह स्नैक कई नामों से मशहूर हुआ है. ऐतिहासिक संदर्भों में संबोसाग, संबुसाक, संबुसाक और संबुसाज जैसे कई नाम शामिल हैं. ये नाम फ़ारसी संबोसाग से जुड़े हैं, जो आम तौर पर एक तिकोने आकार की पेस्ट्री से जुड़ा होता है. अलग-अलग नाम खुद ही इस बात की झलक देते हैं कि यह खाना भाषाओं और संस्कृतियों के बीच कैसे पहुँचा.

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Tags: GK NewssamosaStreet Food
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