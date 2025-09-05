दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेलें, यहां जाने में कांपती है खूंखार अपराधियों की रूह

Most Dangerous Prisons: जेल, ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है। जेल में घुसते ही खूंखार अपराधी भी अवाक रह जाते हैं और कैदियों को जेल में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

जेलों में गुटों में रहना और एक गुट का दूसरे गुट से भिड़ जाना आम बात है। कई जेलों में आपसी रंजिश के चलते कैदियों की मौत तक हो जाती है और कुछ जगहों पर तो कैदी जेल की यातना सहन नहीं कर पाते। आज हम दुनिया की 10 ऐसी जेलों के बारे में जानेंगे जो सबसे खतरनाक हैं और साथ ही जानेंगे कि वहाँ किस तरह के कैदी रखे जाते हैं।

अल साल्वाडोर की सीईसीओटी जेल

अल साल्वाडोर की सीईसीओटी जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों की सूची में सबसे ऊपर है। 23 हेक्टेयर में बनी यह जेल राजधानी सैन साल्वाडोर से 70 किलोमीटर पूर्व में एक ग्रामीण इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित है।

इस जेल में 40 हज़ार कैदियों को रखने की क्षमता है और इस जेल का नाम सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट यानी सीईसीओटी है। इस जेल को धरती का नर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार कोई इस उच्च सुरक्षा वाली आतंकवादी जेल में चला जाए, तो वह कभी बाहर नहीं आ सकता।

अलकाट्राज़ संघीय जेल, अमेरिका

इस जेल में कैदियों को बहुत कठोर वातावरण में रहना पड़ता है और यह जेल, जो लोगों की पहुंच से दूर है, अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, जहां कुछ सबसे खतरनाक अपराधी रहे हैं।

रिकर्स द्वीप, अमेरिका

यूएस की सबसे बड़ी शहरी जेलों में से एक, रिकर्स द्वीप, विश्व की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। रैपर टुपैक शकूर और पूर्व आईएमएफ प्रमुख डोमिनिक स्ट्रॉस-कान समेत कई हाई-प्रोफाइल कैदियों को इस कारागार में रखा गया है।

अमेरिकी सैन्य जेल ग्वांतानामो बे, क्यूबा

क्यूबा में स्थित अमेरिकी सैन्य जेल ग्वांतानामो बे बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने के लिए जानी जाती है, इस प्रथा की काफी आलोचना भी हुई है।

होंगो जेल, मेक्सिको

मेक्सिको में स्थित एल होंगो जेल अपने खतरनाक और अराजक माहौल के लिए बदनाम है। इस जेल के इतिहास में कई दंगे और भागने की घटनाएँ हुई हैं।

ला सबानेटा जेल, वेनेज़ुएला

वेनेज़ुएला की ला सबानेटा जेल, अत्यधिक भीड़भाड़, हिंसा, आपूर्ति की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा के कारण कैदियों के लिए सबसे खराब जेलों में से एक है।

बैंग क्लैंग केंद्रीय जेल, थाईलैंड

थाईलैंड की बैंग क्लैंग केंद्रीय जेल, कैदियों के साथ कठोर व्यवहार, लंबी सजा, क्रूर परिस्थितियों और मृत्युदंड के कारण सबसे खतरनाक जेलों में से एक है।

इक्वेटोरियल गिनी की ब्लैक बीच जेल

इक्वेटोरियल गिनी की ब्लैक बीच जेल में कैदियों को अमानवीय व्यवहार और कष्टदायक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है।

ताडमोर जेल, सीरिया

सीरिया की ताडमोर जेल अपने भयावह इतिहास और राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात है। यह जेल मानवाधिकारों के प्रति अपने तिरस्कार के लिए जानी जाती है।

