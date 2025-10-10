रविवार के दिन ही क्यों होती है साप्ताहिक छुट्टी? यहां पढ़िए, इसके पीछे छिपी कहानी
रविवार के दिन ही क्यों होती है साप्ताहिक छुट्टी? यहां पढ़िए, इसके पीछे छिपी कहानी

भारत में रविवार को ही साप्ताहिक छुट्टी क्यों रखी गई? जानिए इसके पीछे छुपी दिलचस्प कहानी, ऐतिहासिक कारण और वो व्यक्तित्व जिसने दिलाया था हर कर्मचारी को ‘रविवार की छुट्टी’ का हक़.

By: Shivani Singh | Published: October 10, 2025 11:07:48 PM IST

कभी आपने सोचा है कि आखिर रविवार को ही पूरे देशभर में साप्ताहिक छुट्टी क्यों होती है? चाहे सरकारी दफ्तर हों, स्कूल-कॉलेज या बड़े-बड़े प्राइवेट संस्थान, हर जगह रविवार ही आराम का दिन क्यों माना जाता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों रविवार को सप्ताह का अवकाश बनाया गया और इसके पीछे छिपी रोचक कहानी क्या है.

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, मज़दूरों से हर दिन काम करवाया जाता था; कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं थी। यहाँ तक कि छुट्टी के लिए एक आंदोलन भी चलाया गया था. जहां तक इतिहास खंगाला गया है रविवार या रविवार का श्रेय रोमन साम्राज्य को दिया जाना चाहिए, जहाँ से यह यूरोप में फैला और धीरे-धीरे दुनिया भर में एक अवकाश बन गया.

मालूम हो कि सभी प्राचीन सभ्यताओं में रविवार को सूर्य की पूजा की जाती है. ऐसे में लोग एक ख़ास दिन भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इस दिन को “रविवार” यानी सूर्य का दिन घोषित किया गया. और जब चर्च बनाए गए, तो लोग इस दिन अपने परिवार के साथ वहां जाकर प्रार्थना करने लगे. इसलिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सर्वसम्मति से रविवार को अवकाश घोषित करने का फ़ैसला लिया गया.

वहीँ, भारत में रविवार को अवकाश घोषित करने का श्रेय महाराष्ट्र के श्रमिक नेता नारायण मेघाजी लोखंडे को जाता है. ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद, भारत में श्रमिकों को सप्ताह के सातों दिन काम करना पड़ता था, कोई अवकाश नहीं होता था. लेकिन ब्रिटिश शासक और उनके कर्मचारी रविवार को अवकाश के रूप में मनाते थे. लेकिन जब भारत में ट्रेड यूनियन जैसे संगठन उभरने लगे, तो उन्होंने अंग्रेजों से श्रमिकों के लिए एक दिन की छुट्टी की अपील की. ​​इसके कारण सात साल तक आंदोलन भी चला. अंततः, 10 जून, 1890 को, ब्रिटिश सरकार ने रविवार को श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए अवकाश घोषित कर दिया.

