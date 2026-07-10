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आखिर 10 अंक के ही क्यों होते हैं मोबाइल नंबर? वजह जानकर घूम जाएगा माथा!

असल में मोबाइल नंबर में 10 डिजिट एक सोचे-समझे सिस्टम का नतीजा होते हैं. आइए जानें कि मोबाइल नंबर में सिर्फ़ 10 डिजिट ही क्यों होते हैं और उनका क्या मतलब होता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 7:32:08 PM IST

भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों होता है?
भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों होता है?


Mobile Number Facts: हम सब रोज मोबाइल नंबर डायल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ये नंबर हमेशा 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं? एक भी डिजिट कम होने या एक एक्स्ट्रा डिजिट जुड़ने पर नंबर इनवैलिड हो जाता है. अगर नंबर 8, 9, या 11 डिजिट का है तो क्या दिक्कत है? असल में मोबाइल नंबर में 10 डिजिट एक सोचे-समझे सिस्टम का नतीजा होते हैं. आइए जानें कि मोबाइल नंबर में सिर्फ़ 10 डिजिट ही क्यों होते हैं और उनका क्या मतलब होता है.

इसके पीछे क्या मैथ है?

सबसे पहले, मैथ समझते हैं. हर देश अपनी पॉपुलेशन के आधार पर फ़ोन नंबर की संख्या तय करता है. 10-डिजिट वाले नंबर सिस्टम में मौजूद कुल नंबर 10 बिलियन हैं. यह एक बहुत बड़ी संख्या है, जो किसी भी देश की पॉपुलेशन के लिए यूनिक नंबर देने के लिए काफी है.अगर नंबर 9 डिजिट के होते, तो कुल मौजूद नंबर सिर्फ़ 1 बिलियन होते, जो भारत जैसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश के लिए काफी नहीं है. जबकि 11 अंकों का नंबर 100 बिलियन संभावनाएं बनाता, जो बहुत ज़्यादा होता और डायल करने में बहुत समय लगता. इसलिए, ध्यान से सोचने के बाद, भारत के लिए 10 अंकों का मोबाइल नंबर तय किया गया.

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इन 10 अंकों का क्या मतलब है?

मोबाइल नंबर सिर्फ़ एक पहचान नहीं है, यह एक ‘एड्रेस’ भी है जो टेलीकॉम नेटवर्क को बताता है कि कॉल किस दिशा में रूट करनी है. भारत में, मोबाइल नंबर का स्ट्रक्चर इस तरह है.पहले चार या पांच अंक ‘कनवर्टर कोड’ होते हैं, जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और टेलीकॉम सर्कल की पहचान बताते हैं. बाकी छह या पांच अंक सब्सक्राइबर का यूनिक नंबर होता है.

क्या भारत में मोबाइल नंबर हमेशा 10 अंकों के ही रहे हैं?

1990 के दशक तक, भारत में टेलीफ़ोन नंबर 6 या 7 अंकों के होते थे. हालांकि, 2000 के बाद, मोबाइल क्रांति ने ज़ोर पकड़ा, और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ी. साथ ही, आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही थी. इसलिए, पुराने नंबरिंग सिस्टम में नए कस्टमर्स के लिए काफ़ी नंबर अवेलेबल नहीं थे. इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने एक नया प्लान बनाया, और लगभग 2003 में, 10-डिजिट वाले मोबाइल नंबर पूरे देश में लागू किए गए.

Tags: Mobile Number Facts
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