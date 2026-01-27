Home > जनरल नॉलेज > Pink Paper Secret: छोटा सा कागज, बड़ा राज़! सोना-चांदी ‘गुलाबी कागज’ में ही क्यों देते हैं सुनार?

Pink Paper Benifits: क्या आपने सोना-चांदी खरीदते हुए ये सोचा है कि आखिर सुनार ज्वेलरी गुलाबी कागज में ही लपेट कर क्यों देता है? आज हम आपको इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताने वाले हैं. जीसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: January 27, 2026 10:18:02 AM IST

gold jwellery in pink paper
gold jwellery in pink paper


Why Jewellery Wrapped in Pink Paper: सोना चांदी हर एक महिला को पसंद है, ज्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि उनके पास अनगिनत सोना-चांदी के जेवर हों. ऐसे में उनके लिए सबसे ज्यादा दुविधा ये होती है कि जब सोना-चांदी काला पड़ जाए. वहीं महिलाओं की सुविधा और उनकी दुविधा का ख्याल रखते हुए भारत में, ज्वैलर्स पीढ़ियों से सोने और चांदी को गुलाबी कागज में लपेटते आ रहे हैं. छोटे शहरों से लेकर बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम तक, यह परंपरा हर जगह चली आ रही है. हर ग्राहक इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास और कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे. जब कोई ज्वैलर सोने की अंगूठी या हार को गुलाबी कागज में लपेटकर पेश करता है, तो यह असल में आंखों और दिमाग दोनों पर असर डालता है. यह हल्का गुलाबी रंग सोने की असली चमक को बैलेंस करता है, जिससे पीला रंग बहुत ज़्यादा चमकीला या भड़कीला नहीं लगता, और ज्वेलरी ज़्यादा शाही और क्लासी दिखती है.

आखिर क्या है गुलाबी कागज का महत्व? 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रंग ज्वेलरी देखने वाले व्यक्ति में “नयापन और शुद्धता” की भावना जगाता है, जिससे खरीदने का अनुभव और भी खास हो जाता है. यह कागज़ इतना मुलायम भी होता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान ज्वेलरी पर हल्की सी भी खरोंच नहीं आती. दूसरे शब्दों में, गुलाबी कागज़ सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है, बल्कि सोने की सुरक्षा, प्रेजेंटेशन और कस्टमर के भरोसे से जुड़ा एक खामोश तरीका है, एक ऐसा तरीका जो सालों से बिना किसी बदलाव के असरदार तरीके से काम कर रहा है.

कैसे चमक बनाए रखता है सोना 

ज्वेलर्स  का कहना है कि गुलाबी कागज़ पर हल्की एंटी-टार्निश कोटिंग होती है. यह कोटिंग नमी, पसीने और हवा से होने वाले केमिकल रिएक्शन को कम करती है और सोने की चमक बनाए रखती है . इसी कारण सोने और चांदी की ज्वेलरी लंबे समय तक टिकती है और समय समय पर निखरती रहती है, या यूं कहें की अपनी चमक कायम रखती है. आज, जब सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो हर छोटी-बड़ी बात मायने रखती है. अगली बार जब आप वो गुलाबी कागज़ देखें, तो याद रखें… यह सिर्फ़ पैकेजिंग नहीं है, बल्कि परंपरा, विज्ञान और विश्वास का एक संगम है.

धार्मिक महत्व 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलाबी कागज में सोना-चांदी रखने के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है, जानकारी के मुताबिक सनातन परंपरा में, सोना देवी लक्ष्मी से जुड़ा है. ऐसा माना जाता है कि गुलाबी और लाल रंग पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं. इसलिए, गुलाबी कागज को धन, समृद्धि और बुरी नज़र से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. गुलाबी कागज में लिपटा सोना न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे सुरक्षित और शुभ भी माना जाता है.

गुलाबी कागज में सोना-चांदी रखने के फायदे 

चमक बढ़ाना 

गुलाबी कागज़ ज्वेलरी की चमक बढ़ाता है. खासकर जब चांदी को गुलाबी बैकग्राउंड पर रखा जाता है, तो उसकी सफ़ेद चमक और भी ज़्यादा उभरकर आती है. यह कंट्रास्ट ग्राहकों का ध्यान खींचता है, जिससे ज्वेलरी ज़्यादा आकर्षक लगती है.

खरोंच और दाग से सुरक्षा

सोना और चांदी बहुत नरम धातुएं होती हैं जिन पर आसानी से खरोंच लग सकती है. गुलाबी कागज़ एक सुरक्षात्मक परत का काम करता है. चूंकि ज्वेलर्स को ज्वेलरी को धूल और रगड़ से बचाने के लिए किसी न किसी तरह के कागज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए वे ऐसा रंग चुनते हैं जो सुरक्षा भी दे और सुंदरता भी बढ़ाए.

शुभता और समृद्धि का प्रतीक

भारतीय परंपरा में, गुलाबी और लाल जैसे रंगों को खुशी, सौभाग्य और लक्ष्मी (धन) का प्रतीक माना जाता है. चूंकि सोना और चांदी खरीदना एक शुभ अवसर होता है, इसलिए गुलाबी कागज़ का इस्तेमाल उस खुशी और सकारात्मकता को दिखाता है.

आकर्षक पैकेजिंग

ज्वेलरी मार्केट में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. गुलाबी कागज़ में लिपटी ज्वेलरी प्रीमियम और खास लगती है. यह ग्राहकों के मन में एक भरोसेमंद और पारंपरिक छवि बनाती है.

