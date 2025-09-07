रेलवे ट्रैक पर क्यों लिखा होता है सी/फा और W/L? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए यहां

What is the meaning of W/L board: अगर आपने ट्रेन से सफर किया होगा तो रेलवे लाइन के किनारे C/F और W/L लिखा बोर्ड ज़रूर देखा होगा। क्योंकि रेलवे ट्रैक के किनारे हर जगह C/F और W/L लिखा होता है। हालाँकि, आपने शायद ही इस बात पर गौर किया होगा कि यह बोर्ड क्यों लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बोर्ड्स का क्या मतलब होता है और इन्हें क्यों लगाया जाता है? नहीं तो आइए जानते हैं…

ये है साइन बोर्ड का मतलब…

बता दें, लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे द्वारा अनेकों साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, जिनमें C/F और W/L भी शामिल होते हैं। आमतौर पर ये साइन बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग से 250-600 मीटर के दायरे में नजर आते हैं। यह साइन ट्रैक के किनारे एक पीले रंग के बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी C/F और W/L बहुत ही आवश्यक साइन बोर्ड हैं। यह साइन बोर्ड हमें अलर्ट करता है कि ट्रेन के उस इलाके में जाने पर ड्राइवर को हॉर्न बजाना शुरू कर देना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह रेलवे क्रॉसिंग के लिए एक सीटी सूचना है। इसका मतलब है सीटी/गेट बजाओ।

ये पीले रंग का बोर्ड बेहद ज़रूरी है

ये बोर्ड पीले रंग के होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बोर्ड अपने चटख रंग के कारण दूर से ही दिखाई देते हैं। हम सभी रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं जानते। हालाँकि, सुरक्षा की दृष्टि से इसके बारे में जानकारी होना बेहतर है। इससे न सिर्फ़ रेलवे, बल्कि आम लोगों को भी ऐसे हादसों से बचने में मदद मिलती है।

