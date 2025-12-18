Explainer: सालों-साल खराब नहीं होता गंगा का पानी, क्यों नहीं आती गंगाजल में बदबू; चमत्कार या कुछ और…

Glory of Ganga Water: गंगा नदी (Ganga River) भारत के सबसे पवित्र नदियों से एक मानी जाती है. गंगा का पानी आसानी से दूषित नहीं होता है. इसका मुख्य कारण सेल्फ-प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें बैक्टीरियोफेज की बहुत ज़्यादा संख्या और वैरायटी होती है. यह वायरल प्राकृतिक होते हैं. जो हानिकारक बैक्टीरिया को टारगेट करके मारते हैं. जिसके कारण यह “फ्रेंडली माइक्रो-लाइफ” की तरह काम करते हैं.

शुद्धता के लिए मुख्य कारक

बैक्टीरियोफेज: यह वायरस सीधेतौर पर बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं और उन्हें मार देते हैं. यह नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करते हैं.

वैज्ञानिक द्वारा बताए गए अनोखे कारण

बैक्टीरियोफेज: कई वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, बाकी नदियों की तुलना में बैक्टीरियोफेज का अनुपात काफी ज्यादा होता है. रिसर्च्स ने गंगा में 1,100 से ज़्यादा अलग-अलग तरह के फेजल पाए हैं.

अलकनंदा और भागीरथी के हालात

नदी में शानदार प्राकृतिक क्षमताएं होती है. लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च से पता चलता है कि सीवेज, इंडस्ट्रियल कचरा और डेवलपमेंट के काम से बढ़ता प्रदूषण इसकी खुद को साफ करने की प्राकृतिक क्षमता पर भारी पड़ रहा है. खासकर की मैदानी इलाकों में. खासकर गोमुख से देवप्रयाग (भागीरथी) और माना से देवप्रयाग (अलकनंदा) तक, रिसर्च में पता लगा है कि कुछ इलाकों में बैक्टीरिया और छोटे जीवों की आबादी बहुत कम है. जो बैक्टीरियोफेज की मौजूदगी के बावजूद पानी को खराब कर रहा है. गंगा का पानी जन्म से ही प्रदूषण से इम्यून नहीं है. इसमें बायोलॉजिकल एजेंट और फिजिकल गुणों का प्राकृतिक विकसित सिस्टम है. जो नदी को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.