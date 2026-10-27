Cyclone Arnab Meaning: कैसे पड़ा तूफान का नाम साइक्लोन अर्नब? 28 अक्टूबर को आंध्र के तट पर करेगा तांडव; IMD अलर्ट

Cyclone Arnab Meaning: साइक्लोन तेज़ हवाएँ, भारी बारिश और बाढ़ ला सकते हैं, इसलिए उन राज्यों के लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है जो उनके रास्ते में आने की उम्मीद है. जैसे ही साइक्लोन अर्नब भारत के पूर्वी तट के पास पहुँच रहा है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने इसके संभावित असर से निपटने के लिए एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि यह सिस्टम 26 अक्टूबर को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल जाएगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ जाएगा. जहाँ ओडिशा जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए अपनी तैयारी मज़बूत कर रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश ने बिजली कंपनियों को बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

सरकार ने बढ़ाई साइक्लोन की तैयारी

PTI के अनुसार, ओडिशा साइक्लोन अर्नब के संभावित असर के लिए तैयारी कर रहा है, और राज्य सरकार ने ज़ीरो कैजुअल्टी का टारगेट रखा है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने साइक्लोन के संभावित असर का रिव्यू किया है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग डिपार्टमेंट को खास ज़िम्मेदारियां दी गई हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि सिस्टम के आने से पहले राज्य तैयार रहे.

साइक्लोन अर्नब का नाम कैसे पड़ा

अर्नब नाम बांग्लादेश ने सुझाया था और यह अप्रैल 2020 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (WMO) और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP) पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा अपनाई गई ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामों की ऑफिशियल लिस्ट में शामिल है. इस लिस्ट में 13 देशों द्वारा दिए गए नाम शामिल हैं: बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन.

अर्नब का अर्थ

हर देश ने 13 नाम दिए, जिससे कुल 169 नाम हो गए. इन नामों का इस्तेमाल एक के बाद एक किया जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्तरी हिंद महासागर में बनते हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं. अर्नब नाम आमतौर पर बंगाली शब्द से जुड़ा है जिसका मतलब समुद्र होता है. लेकिन, IMD की ऑफिशियल नेमिंग लिस्ट उस देश की पुष्टि करती है जिसने नाम और उसके उच्चारण का सुझाव दिया था, लेकिन शब्द की परिभाषा नहीं बताती है.

IMD के अनुसार, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम रखने से लोगों को अलग-अलग वेदर सिस्टम को पहचानने और उनके डेवलपमेंट के बारे में पता रहने में मदद मिलती है. इससे एक ही समय में कई तूफान आने पर कन्फ्यूजन भी कम होता है. नामों से साइक्लोन की चेतावनियों को याद रखना और बताना आसान हो जाता है, जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि अथॉरिटी किस तूफान की बात कर रही हैं.

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