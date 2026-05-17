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Bakrid 2026: बकरीद में कुर्बानी से पहले बकरे के दांत क्यों गिने जाते हैं, इस्लाम में इसका क्या मतलब है?

Bakrid 2026: बकरीद इस्लाम का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें कुर्बानी दी जाती है. भारत में यह 7 जून को मनाया जाएगा. तारीख चांद देखकर तय होती है और यह ईद उल फितर के 2 महीने 9 दिन बाद आता है.

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 11:03:48 AM IST

क्यों गिने जाते हैं बकरे के दांत?
क्यों गिने जाते हैं बकरे के दांत?


Bakrid 2026: बकरा ईद का त्योहार इस्लामिक समुदाय के लिए सबसे बड़ा और खास माना जाता है. इस त्योहार में बकरे समेत कई जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. इस साल भारत में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. इस्लामिक रीति-रिवाज के मुताबिक, बकरीद की तारीख का ऐलान 10 दिन पहले चांद दिखने के बाद किया जाता है. यह त्योहार ईद उल फितर के 2 महीने 9 दिन मनाया जाता है. आइए जानते हैं आखिर इस दिन बकरी की कुर्बानी क्यों दी जाती है. 

बलिदान का दिन बकरी ईद 

दरअसल, बकरी ईद को बलिदान का प्रतीक माना जाता है. बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा सालों से चली आ रही है. प्रमुख पैगंबरों में से हजरत इब्राहिम के कारण ये कुर्बानी की परंपरा शुरू हुई है. जानकारी के मुताबिक, अल्लाह ने एक बार पैगंबर हजरत इब्राहिम के सपनों में आकर उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने की इच्छा रखी थी. इब्राहिम को उनका बेटा इस्माइल सबसे ज्यादा प्रिय था. हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे. लेकिन इसके बाद भी वह अपने अजीज बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए. उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बेटे की गर्दन पर जैसी ही छुरा रखा, तभी उसकी जगह दुंबा आ गया. उसी दिन से बकरा ईद का ये त्योहार मनाया जाता है. 

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फर्जे-ए-कुबानी के नियम

  • कुर्बानी के लिए बकरे की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए; न बहुत छोटा और न ही बहुत बूढ़ा जानवर होना चाहिए.
  • बकरे के दांत देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया जाता है. आमतौर पर 4 से 6 दांत होने पर उसे कुर्बानी के योग्य माना जाता है.
  • घायल, बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर जानवर की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए.
  • जानवर के सींग, पैर और आंखें पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए; आंखों में सफेदी या असामान्य स्थिति बीमारी का संकेत हो सकती है.
  • कुर्बानी का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना है, इसलिए इसका मांस सही तरीके से जरूरतमंदों में बांटना चाहिए.

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आखिर क्यों गिने जाते हैं बकरे के दांत?

इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन काफी कम लोगों को पता होगा कि बकरे की कुर्बानी से पहले उसके दांत गिने जाते हैं. दरअसल, दांत गिनकर बकरे की उम्र के बारे में पता लगाया जाता है. क्योंकि कुर्बानी एक साल के ही बकरे की दी जाती है. अगर बकरे की उम्र उससे कम होती है, तो उसे जायज नहीं माना जाता है. बकरे के दांत 4-6 हो तो वह एक साल का होता है. अगर दांत कम है, तो कुर्बानी नहीं दी जाती है. 

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Tags: Bakrid 2026
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