Bakra Eid 2026: बकरीद पर क्यों दी जाती है बकरे की कुर्बानी? जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

Bakra Eid Story : Eid al-Adha जिसे बकरीद या ईद-उल-अजहा भी कहा जाता है, मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है. इस साल यह त्योहार देशभर में 28 मई को मनाया जाएगा. यह पर्व कुर्बानी, सब्र, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है. इस दिन मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं.

यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. इसी दौरान हज यात्रा भी होती है, इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है.

ईद-उल-अजहा का अर्थ

ईद-उल-अजहा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है ‘कुर्बानी की ईद’. यह त्योहार लोगों को त्याग और समर्पण की भावना सिखाता है. इस दिन मुसलमान अल्लाह के प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं. बकरीद केवल धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है.

कुर्बानी के पीछे की कहानी

इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें ख्वाब में अपने सबसे प्रिय बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का आदेश दिया. हजरत इब्राहिम ने बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया. जब वे अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी अल्लाह ने उनकी आस्था और समर्पण से खुश होकर हजरत इस्माइल की जगह एक जानवर भेज दिया.

जानवर की कुर्बानी की परंपरा

इसी घटना के बाद से जानवर की कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई. मुसलमान बकरीद पर बकरे, भेड़ या अन्य तय जानवरों की कुर्बानी देकर अल्लाह के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं. कुर्बानी का असली मतलब अपनी सबसे प्रिय चीज को अल्लाह की राह में त्यागने की भावना से जुड़ा है.

गरीबों की मदद का संदेश

इस्लामिक परंपरा के अनुसार कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए रखा जाता है. इससे समाज में भाईचारा, समानता और मदद की भावना मजबूत होती है.

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