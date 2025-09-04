Home > जनरल नॉलेज > खाने से लेकर मैखाना तक, सब अपने साथ लेकर क्यों घूमते हैं किम जोंग; जानिए खूंखार तानाशाह का ‘टाइम टेबल’

खाने से लेकर मैखाना तक, सब अपने साथ लेकर क्यों घूमते हैं किम जोंग; जानिए खूंखार तानाशाह का ‘टाइम टेबल’

Kim Jong Kitchen: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की स्पेशल ट्रेन के बारे में शायद हर कोई जानता होगा, ये वो ट्रेन है जो विजय दिवस के मौके पर चीन पहुँची थी। वो आमतौर पर इसी ट्रेन से आया जाया करते हैं।

September 4, 2025

Kim Jong News: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की स्पेशल ट्रेन के बारे में शायद हर कोई जानता होगा, ये वो ट्रेन है जो विजय दिवस के मौके पर चीन पहुँची थी। वो आमतौर पर इसी ट्रेन से आया जाया करते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, ये बात शायद ही आप जानते होंगे। वो हर जगह अपने साथ एक खास किचन टीम लेकर चलते हैं। वो  किसी दूसरे देश में किसी भोज में कुछ खाते-पीते दिख जाएँ, तो समझ लीजिए कि वो दिखावा कर रहे हैं। वो अपना खाना खुद खाते हैं। इसी तरह, वो अपना बाथरूम भी अपने साथ ले जाते हैं। जब भी वो कहीं बैठते हैं, तो सहायक तुरंत उस जगह को स्प्रे और कपड़ों से साफ़ कर देते हैं ताकि उनके बालों या कपड़ों का एक रेशा भी न गिरे।

साथ जाती है किचन टीम 

जी हाँ! बाहर खाने के लिए उनके पास एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उनकी टीम उनका पूरा इंतजाम अपने पास रखती है और वो उसका सख्ती से पालन करते हैं। अगर वो उत्तर कोरिया या उसकी राजधानी प्योंगयांग में कहीं हैं और उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, तो उनकी टीम उनका खाना अपने साथ ले जाती है। या उनके महल से तुरंत उनके लिए ले आती है। अगर वो विदेश जाते हैं, तो उनके साथ एक निजी कुकिंग टीम जाती है। ये लोग सारा किराने का सामान, मांस, सब्ज़ियाँ, चावल, शराब, सब कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। वो बाहर से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं, तो उसे या तो नष्ट कर दिया जाता है या स्प्रे से साफ़ कर दिया जाता है ताकि कुछ भी न बचे।

कहीं भी खुल जाता है किम का किचन 

यह टीम अपना खाना वहीं खुद बनाती है। ये लोग बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट पर निर्भर नहीं रहते। अगर इन्हें बाहर का खाना खाना भी पड़े, तो इनके सुरक्षाकर्मी और किचन स्टाफ पहले खाने की जाँच करते हैं। कई बार तो इनके अंगरक्षक या सहयोगी पहले खाना खा लेते हैं ताकि उसमें ज़हर या किसी और तरह का ज़हर मिला होने की संभावना को खत्म किया जा सके।

