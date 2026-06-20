किस देश में हुई थी पहली बार खेती, कौन-सी फसल पहली बार बोई गयी थी? इतिहासकारों ने किया खुलासा

हम में से ज्यादातर लोगों ने किताब में पढ़ा है कि आदि मानव नव-पाषाण काल तक खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या किसी को ये पता है दुनिया में पहली बार व्यवस्थित रूप से खेती कब और कहां शुरू हुई? और मनुष्य द्वारा उगाई गयी पहली फसल कौन थी?

वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की रिसर्च बताती है कि करीब 12000 साल पहले कुछ इंसानों ने पहली बार ज़मीन में बीज बोने की शुरुआत की थी. जो कि मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट इलाके में हुआ था जिसे आज हम सीरिया, इराक, तुर्की और जॉर्डन के नाम से जानते हैं.

किस देश में हुई पहली बार खेती?

अगर दुनिया के नक्शे पर उस स्थान को ढूंढ़ना हो, जहां सबसे पहले खेती हुई थी तो हमें वर्तमान सीरिया और तुर्की के बॉर्डर वाले क्षेत्र की तरफ देखना होगा. इतिहासकारों के अनुसार सीरिया में अबू हुरैरा नाम की एक जगह है; जहां सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य मिले हैं. उस समय में भौगोलिक क्षेत्रों तय देश या सरहदों में नहीं बंटे हुए थे, बल्कि उस काल में छोटे-छोटे कबीले होते थे.

कौन-सी फसल सबसे पहले बोई गई थी?

तुर्की और सीरिया के आस-पास रहने वाले नवपाषाण काल के लोगों ने ही सबसे पहले शिकार और जंगलों से खाना जुटाने के लिए मौसम के मिजाज को समझा और साथ ही नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी के महत्त्व को भी पहचाना. यहां रहने वाले कबीलों ने इधर-उधर घूमना बंद करके एक स्थान पर टिककर रहना शुरू किया; जिससे एक जगह घर बनाकर रहने की शुरुआत हुई. इन कबीलों में रहने वाले लोगों ने जो फसल सबसे पहले उगाई- वो गेंहू और जौ थी. इस तरह गेंहू और जौ दुनिया की पहली खेती किये जाने वाले फसल बन गए.