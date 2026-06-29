करोड़पति तवायफ Gauhar Jaan, शाही ठाठ ऐसी की 150 साल बाद भी मशहूर किस्से; अंग्रेजों की खिलाफ खोला मोर्चा

Who Was Gauhar Jaan: गौहर खान का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा. लेकिन जिस किसी ने भी इनके बारे में जाना वह हैरान रह गए. आज से करीब 150 साल पहले इनका जलवा हर तरफ देखने को मिलता था. इनके सामने बड़े से बड़े अरबपति भी कुछ नहीं थे. गौहर खान वो शख्स थीं, जिन्होंने करोड़पति शब्द की शुरूआत की थी. हालांकि, वह पेशे से एक तवायफ थीं. लेकिन इसी के साथ वह कमाल की गायक भी थीं. उन्होंने अपनी गायिकी से भारतीय संगीत में एक बड़ा बदलाव किया. गौहर खान को उनकी पहली रिकॉर्डिंग के लिए सुपरस्टार का खिताब भी दिया गया था.

हर गाने के लिए लेती थीं 3 हजार

उस दौरान देश में सोना केवल 20 रुपये तोला बिका करता था. तब वह अपने गाने के लिए फीस के तौर पर 3 हजार रुपये लिया करती थीं. गौहर अपनी जमाने की सबसे अमीर तवायक मानी जाती थी. वह इतनी अमीर थी कि महात्मा गांधी ने भी उनसे आर्थिक मदद मांगी थी.

आजमगढ़ में हुआ जन्म

गौहर खान का जन्म 26 जून 1873 को हुआ था. गौहर का असली नाम एंजेलीना था. उनके परिवार में अलग-अलग धर्मों के लोग शामिल थे. उनके नाना ब्रिटिश मूल औरर नानी भारतीय मूल की थीं. पिता का नाम विलियम जो अमेरिकन क्रिशिचियन थे और मां का नाम विक्टोरिया हैमिंग था. जब गौहर 8 साल की थीं, उनके माता-पिता का तलाक हो गया था. उसके बाद मां ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मल्लिका जान रख लिया. साथ ही उन्होंने बेटी का नाम एंजेलीना से बदलकर गौहर जान रख दिया. बाद में वह अपनी बेटी को लेकर बनारस आ गईं. गौहर को संगीत में रूचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को संगीत की शिक्षा दी.

कोलकाता की डांसिग गर्ल

गौहर खान ने डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने के बाद 1887 में पहली शानदार परफॉर्मेंस दी. उस दौरान उनकी कला की खूब तारीफ की गई. वह डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानी जाने लगी. अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने दरभंगा के राजा को इम्प्रेस किया और सभा की गायिका बन गईं.

महाराजाओं का आना-जाना

गौहर जान का गाना सुनने के लिए राजा-महाराजाओं का आना जाना लगता था. गाने सुनने वाले उन्हें कीमती जेवर नजराने दिया करते थे. लेकिन उनका स्वाभिमान इतना अधिक था कि कभी भी उन्होंने एक हजार से कम नजराना कबूल नहीं किया. उस समय एक ग्रामोफोन कंपनी भारत में अपना विस्तार करना चाहती थी. जब कंपनी को पता लगा कि गौहर जान को सुनने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, तो उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल किया.

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पहला गाना किया रिकॉर्ड

कंपनी ने गौहर जान से गाने को रिकॉर्ड करने के लिए कहा. गौहर ने एक गाने के लिए कंपनी से 3 हजार की फीस मांगी. जिसके बाद कोलकाता के एक होटल में स्टूडियो तैयार कर रिकॉर्डिंग की गई. उस जमाने में गौहर की फीस इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार ने इ्हें फीस कम करे के लिए नोटिस तक भेजा था. लेकिन गौहर ने कभी भी अपनी फीस कम नहीं की और उन्होंने 1902 से 1920 तक करीब 20 अलग-अलग भाषाओं में 600 गाने रिकॉर्ड किए. 1930 में बीमारी से लड़ते हुए उनका निधन हो गया.

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